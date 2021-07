Internetknooppunt AMS-IX breidt uit naar Zuid-Holland

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld, breidt uit naar Zuid-Holland. Tot nu toe is AMS-IX in Nederland enkel gevestigd in datacenters in en rond Amsterdam. Maar vanaf oktober hebben bedrijven ook via datacenters van Smartdc in Rotterdam en van Greenhouse Datacenters in Naaldwijk de snelst mogelijke toegang tot internationale datanetwerken.

Amsterdam vormt de nummer twee van belangrijkste internetknooppunten in Europa: Frankfurt, Londen, Amsterdam, Parijs (FLAP). De uitbreiding naar Zuid-Holland is een grote stimulans voor de vestiging van tech- en enterprisebedrijven in de regio en maakt verdere groei mogelijk voor AMS-IX. Met name voor de creatieve industrie ontstaan er veel kansen.

Het wereldwijde internet bestaat uit meer dan 50.000 IP-netwerken die allemaal onderling verbonden zijn. AMS-IX regelt als een van de grootste internet exchanges ter wereld, met momenteel meer dan 10 Tbit/s aan internetverkeer, het verkeer tussen deze netwerken en faciliteert aangesloten partijen bij het uitwisselen van hun dataverkeer. 10 Tbit/s staat gelijk aan het tegelijkertijd streamen van 2 miljoen HD-video’s.

Kansen voor de techindustrie in Zuid-Holland

De komst van AMS-IX naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag maakt het voor de regio nu zeer aantrekkelijk voor tech- en enterprisebedrijven om zich juist hier te gaan vestigen. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen als het live streamen via het internet van (grote internationale) events, het (internationaal) aanbieden van bedrijfssoftware, online gaming, of bijvoorbeeld videobellen. Of gewoon het efficiënt inrichten van omvangrijke bedrijfsnetwerken. Via AMS-IX hebben bedrijven directe verbindingen met een veelvoud aan netwerken regionaal en wereldwijd en kunnen zij daardoor een hoge kwaliteit en efficiëntie van digitale diensten garanderen.

Bekende bedrijven die in Amsterdam hun datanetwerken aan AMS-IX hebben gekoppeld, zijn bijvoorbeeld Booking.com, Bol.com, Decathlon, ebay, NS, Vodafone, T-Mobile, Tele2, Deutsche Telekom, Worldstream, Leaseweb, GoDaddy, i3D.net, en nog veel meer. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag verwacht dat de vestiging van AMS-IX in de datacenters van Smartdc en Greenhouse Datacenters een grote aantrekkingskracht heeft op bedrijven om zich juist in de regio Zuid-Holland te vestigen.

5G

“De komst van AMS-IX is van groot belang voor de groei van de digitale economie in onze regio,” zegt Saskia Bruines, wethouder Economie in Den Haag en daarnaast bestuurlijk verantwoordelijk voor Digitale connectiviteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. “De metropoolregio Rotterdam Den Haag is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor techbedrijven en heeft de ambitie om in de toekomst nog veel meer hoogwaardige bedrijven te huisvesten. Naast de vestiging van AMS-IX maken we vaart met de uitrol van glasvezel en 5G.”

Nieuwe vestigingen nodig voor snelle groei

AMS-IX gaat nog deze zomer beginnen met het bouwen van de zogenaamde ‘Points of Presence’ (PoP) in Zuid-Holland. “Deze moeten in het najaar gereed zijn,” vertelt AMS-IX directeur Peter van Burgel. “Deze nieuwe locaties zijn van groot belang voor onze ambities. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft de potentie om uit te groeien tot een belangrijke techhub en het is dus belangrijk voor ons om hier aanwezig te zijn. Diverse grote technologiepartijen hebben zich de afgelopen jaren al in deze regio gevestigd en er zijn geen beperkingen om snelle groei te faciliteren.”

Het internetknooppunt van AMS-IX is momenteel gevestigd in veertien datacenters in en rondom Amsterdam die door glasvezelkabels met elkaar verbonden zijn. De datacenters in Zuid-Holland worden de vijftiende en zestiende fysieke vestigingslocaties van het knooppunt.

Smartdc en Greenhouse Datacenters

“Smartdc schenkt veel aandacht aan het optimaliseren van het carrier-ecosysteem, en biedt daarmee een uitzonderlijke mix van in-house Tier-1-carriers en connectiviteitsproviders aan” vertelt Smartdc-directeur Richard Boogaard. “Met de uitbreiding van een PoP van AMS-IX kan Smartdc een unieke mix aanbieden op het gebied van connectiviteit. Op Smartdc kunnen klanten direct lokale en internationale verbindingen ophalen en koppelen.”

“De komst van de fysieke AMS-IX-PoP zorgt dat wij als datacenteraanbieder nog aantrekkelijker worden voor bedrijven die hun IT-infrastructuren in de regio Rotterdam-Den Haag willen huisvesten,” zegt Guido Sip, Chief Commercial Officer van Greenhouse Datacenters. “Dankzij de vestiging van deze AMS-IX PoP in onze datacenters en de directe aansluiting op de AMS-IX, krijgen onze colocatieklanten nu een significante uitbreiding aan opties om de netwerkkosten en schaalbaarheid voor hun hybride IT-omgevingen regionaal en internationaal nog verder te optimaliseren.”

[Fotocredits - greenbutterfly © Adobe Stock]