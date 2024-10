ING introduceert Budgetteren: een maandbudget voor boodschappen, sporten, enzo

Kijk vooruit

Om je budgetten in de gaten te houden kun je ook de Kijk vooruit-optie in de app gebruiken om inzicht te krijgen in wat er -waarschijnlijk- aankomt. De functie ‘Rond af en spaar’ is er bijvoorbeeld voor mensen die willen sparen maar dat niet zo goed kunnen: hierbij worden bedragen afgerond en gaat het afrondingsgeld op je spaarrekening. Handige foefjes van ING, al ben je er soms wel veel mee bezig om al je uitgaven in de goede categorie te zetten. Maar goed, als je mogelijk op den duur wat minder fanatiek geld uitgeeft, dan is dat ook wat rustiger op je rekening.

Wil je nog wat meer hulp met het stellen van budgetten, dan kun je bijvoorbeeld bij het NIBUD zien wat op sommige gebieden een beetje het gemiddelde is. Het voordeel is dat het NIBUD niet met heel oude informatie werkt, maar samenwerkt met de Autoriteit Consument en Markt en andere instanties om je een goed beeld te geven. Zo zie je dat een ontbijt van een kind van 4 tot 8 zo’n 1,13 euro kost, terwijl voor een zwangere vrouw een prijs van 1,78 euro gemiddeld is.

En, de pijnlijk waarheid komt hier ook weer bovendrijven: een eenpersoonshuishouden is gemiddeld 10 procent duurder uit dan een tweepersoonshuishouden, terwijl verder geldt dat hoe meer personen er in een huis wonen, hoe goedkoper het wordt: met zijn vijven ben je zelfs 30 procent goedkoper uit dan met zijn tweetjes. Dit is uiteraard wel alleen op het gebied van voeding: bij andere takken van sport is dat weer anders.