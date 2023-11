​Op deze 4 zaken kun je besparen als je student bent

Studeren in Nederland is niet goedkoop. Zo betaal je bijvoorbeeld al snel een paar duizend euro aan collegegeld per jaar. Hiermee ben je er nog niet, want je hebt ook nog boeken nodig voor je studie. Studeer je op grote afstand van je woonplaats? Dan ga je misschien zelfs wel op kamers. Kortom: als student maak je behoorlijk veel kosten. Gelukkig zijn er ook zaken waarop je kunt besparen. In deze tekst hebben wij er 4 voor je op een rijtje gezet. Doe er je voordeel mee!

1. Boodschappen

Als je op kamers zit, moet je zelf je boodschappen doen. Omdat de prijzen van veel grondstoffen de laatste tijd gestegen zijn, heb je misschien al wel gemerkt dat je hier meer geld aan kwijt bent. Toch is het relatief makkelijk om te besparen op boodschappen. Kies je nu bijvoorbeeld nog vaak voor A-merken? Laat deze voortaan dan eens staan en kies voor het huismerk van de supermarkt waar jij je boodschappen doet. Huismerken zijn vaak een stuk goedkoper en smaken over het algemeen ook prima. Je bespaart er mogelijk maar een paar euro door, maar als student is iedere euro welkom.

2. Zorgverzekering

Word je 18 jaar tijdens je studie of vlak voordat je begint met studeren? Dan kun je niet om een zorgverzekering heen. Een zorgverzekering 18 jaar is namelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt en deze leeftijd bereikt. Je moet minimaal de basisverzekering afsluiten. Hiermee ben je verzekerd voor medisch noodzakelijke zorgkosten, zoals kosten voor de huisarts, medische specialisten, voorgeschreven geneesmiddelen en ziekenvervoer. De inhoud van de basisverzekering is bij iedere verzekeraar overigens hetzelfde.

Veel studenten vinden de premie van zorgverzekeringen nogal duur. Gelukkig zijn er manieren om hierop te besparen. Zo kun je bij veel zorgverzekeraars bijvoorbeeld een studenten zorgverzekering afsluiten. Je betaalt dan vaak een lagere premie. Vind je de premie nog steeds aan de hoge kant? Overweeg dan je vrijwillig eigen risico te verhogen. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, des te lager de premie die je betaalt voor je zorgverzekering. Besef je wel dat het verhogen van het vrijwillig eigen risico betekent dat je zelf opdraait voor een groter deel van de kosten als je zorg nodig hebt.

3. Boeken

Ondanks dat er tegenwoordig steeds vaker gebruik wordt gemaakt van digitaal lesmateriaal, heb je als student ook altijd boeken nodig. Als jij je boeken telkens nieuw koopt, ben je hier onnodig veel geld aan kwijt. Veel studieboeken worden namelijk tweedehands aangeboden. Omdat deze boeken al langere tijd meegaan, betaal je er niet de hoofdprijs voor. Koop je al je boeken tweedehands? Dan bespaar je onderaan de streep waarschijnlijk een leuk bedrag. Online vind je verschillende platformen die zich volledig richten op tweedehands boeken.

4. Telefoon

Net als vrijwel iedere andere student kun jij waarschijnlijk ook niet zonder je telefoon. Heb je een abonnement afgesloten toen je het toestel kocht? Dan is dit mogelijk iets waar je op kunt besparen. De prijs van telefoonabonnementen kan namelijk behoorlijk verschillen. Zo ben je per maand vaak veel minder geld kwijt als je kiest voor sim-only. Misschien ben je met prepaid zelfs nog goedkoper uit. Je betaalt dan alleen voor de belminuten, sms’jes en MB’s die je daadwerkelijk gebruikt. Reden genoeg om je hier eens in te verdiepen. Grote kans dat je elke maand een leuk bedrag bespaart op je telefoonkosten.

[Fotocredits - © Jacob Lund - Adobe Stock]