In 2019 hebben we online € 25,8 miljard uitgegeven

De online bestedingen van Nederlandse consumenten kwamen in 2019 uit op € 25,8 miljard, hetgeen een stijging is van 7% ten opzichte van een jaar eerder. Tegelijkertijd werden er in totaal 258 miljoen online aankopen gedaan, een groei van 4% vergeleken met 2018. De groei in de online bestedingen wordt nog steeds aangewakkerd door de sterke stijging in online uitgaven binnen Food/Nearfood (+24%). Zo blijkt uit onderzoek naar de online consumentenbestedingen in Nederland.



"Als we kijken naar de online bestedingen aan producten, dan zien we dat het aandeel van de e-commercebranche in de totale detailhandelsector op 10,3% komt te liggen in 2019. Dit betekent een groei van 0,5 procentpunt, wat te vergelijken is met de groei van de voorgaande jaren. Het belang van e-commerce blijft dus onverminderd groot binnen de detailhandel," aldus Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org.

Bestedingen per online koper stijgen

Het aantal online kopers is in 2019 is ongeveer gelijk gebleven met het jaar ervoor; zo’n 96% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft een of meerdere online aankopen gedaan. Aangezien de online bestedingen wel zijn gestegen, kunnen we hieruit concluderen dat er per online koper meer is besteed. In totaal gaat het om een stijging van 7%, waarbij de online bestedingen per koper aan producten (+9%) sterker zijn gestegen dan die aan diensten (+4%).

Net als in voorgaande jaren blijft Food/Nearfood een belangrijke driver voor de e-commercebranche. In 2019 namen de online bestedingen in deze productcategorie met 24% toe ten opzichte van het jaar ervoor. Deze stijging is te danken aan de stijgende penetratie (meer kopende huishoudens) en de toename van het aantal online aankopen per kopend huishouden. Andere categorieën met een grote groei zijn Schoenen & Personal Lifestyle (+19%) en Huishoudelijke Elektronica (+16%).