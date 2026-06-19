Veel bekende webwinkels hebben het wel goed voor elkaar, maar er zijn nog steeds webwinkels waar je als klant een hele studie moet maken van de site om ook maar te kunnen ontdekken hoe je kunt retourneren. Vaak is het een ingewikkeld proces, maar dat wordt beter. Volgens nieuwe regels vanuit de EU moeten sites een duidelijke retourneerknop hebben.

Aankopen retourneren

Een omslachtige methode waarbij je de klantenservice moet bellen, of een raar formulier dat je moet invullen: het is allemaal verleden tijd, want Nederlandse (en Belgische) webwnkels moeten vanaf nu de knop hebben om te retourneren. Het heet een herroepingsknop en dat moet een ontbindingsfunctie zijn zodat je binnen 14 dagen een product kunt terugsturen. Twee weken is niet toevallig gekozen: het is de wettelijke bedenktijd voor online aankopen.

De knop is niet universeel, dus elke site mag zelf weten hoe die knop wordt vormgegeven. Wel moet een druk op de knop je meteen brengen naar het antwoord op de vraag hoe je een product kunt terugsturen. Een account moeten aanmaken of vreemd verstopte formulieren mogen niet, het retournerproces moet duidelijker en makkelijker.

Het is ongeveer vergelijkbaar met de regels rondom je kunnen afmelden voor een nieuwbrief. Dat moet altijd aanwezig zijn in een nieuwsbrief, en je moet je in principe kunnen afmelden zonder dat je eerst hoeft in te loggen. Het moet het allemaal wat klantvriendelijker maken. Tegelijkertijd is er ook een verantwoordelijkheid voor klanten als het om retourneren gaat: het is bijvoorbeeld beter om te voorkomen dat je iets retour moet sturen. Koop dus niet heel veel maten van hetzelfde type item, maar meet het eventueel op zodat je er één kunt bestellen die goed zit.