Zijn er eigenlijk nog computerprogramma’s te vinden zónder AI-assistent? Ook Adobe heeft nu een AI-assistent voor zijn programma’s – zoals Photoshop en Premiere – uitgerold.

De populariteit van AI kent geen grenzen meer. Terwijl grote techbedrijven hun AI-modellen blijven verbeteren en mensen massaal AI gebruiken op hun smartphone en computer, droomt Elon Musk al over datacentra in de ruimte om al die rekenkracht mogelijk te maken. Er lijkt geen stoppen meer aan, en logischerwijs springen alle bedrijven die nog achterlopen ook in het gareel om mee te doen aan de AI-hype.

AI-assistent in de Creative Cloud

Zo ook Adobe. Het bedrijf heeft zijn Firefly AI-assistent geüpdatet en toegevoegd aan Premiere, Illustrator, InDesign en Frame.io. In Photoshop, Express en Acrobat was Firefly al aanwezig, maar de AI-assistent is nu verbeterd om nog meer opties te bieden. Het gaat daarbij nog wel om een publieke bèta.

In alle programma’s van Adobe’s Creative Cloud-suit wordt nu gebruikgemaakt van Firefly AI, waarbij de assistent bij elk programma specifiek is afgestemd op wat gebruikers van dat programma verwachten.

Zo heeft de Photoshop-versie kennis over de verschillende editing tools die je daar ter beschikking hebt om foto’s aan te passen, en kan de AI-assistent dat werk voor je doen – en misschien nog mooier ook dan je zelf kunt.

In Premiere kan Firefly nu bijvoorbeeld de video’s op je tijdlijn organiseren, clips hernoemen, markers toevoegen en interviewvragen die in de video’s die je gebruikt gesteld worden identificeren. Mis je bepaalde fonts in een Illustrator-bestand? Firefly zoekt de juiste fonts erbij, en hij organiseert ook de verschillende lagen die je hebt gemaakt.

Dat werkt zo: in elk van de programma’s vindt je een chatbot-achtige interface waar je kunt beschrijven welke veranderingen je wil aanbrengen of welke taken je Firefly wil laten doen. Dit kun je zo simpel of ingewikkeld maken als je zelf wil, afhankelijk van hoeveel controle je over de uitvoering van de AI-assistent wil houden.

Verbeteringen aan Firefly

Ook de Adobe Firefly-app zelf is verbeterd. Deze vergaarbak van verschillende Adobe-programma’s geeft je de mogelijkheid om met AI allerlei producten te maken. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om foto’s in korte video’s te veranderen, en gemaakte locaties, objecten of personages op te slaan om ze voor andere projecten te gebruiken.

Daarbij is het nu nog makkelijker om projecten op te slaan en te ordenen, en ze te gebruiken in zowel Firefly als de verschillende Creative Cloud-programma’s. Op die manier kun je op elk moment verder werken aan je project in het programma dat het beste bij de taken die je wil uitvoeren past.

Firefly komt naar andere AI-modellen

Daar houdt Adobe het niet bij: de verschillende functies van Firefly worden ook uitgerold naar verschillende andere AI-assistenten. Denk aan populaire AI-modellen als ChatGPT van OpenAI, Claude van Anthropic en Copilot van Microsoft. Ook zijn er plannen om Firefly naar Slack en Google’s Gemini te brengen, waardoor de edit-mogelijkheden van Adobe bij vele miljoenen mensen beschikbaar komen.