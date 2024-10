Hoe valt het ontstaan van eilandbogen of vulkaanbogen te verklaren?

Is het jou ook weleens opgevallen dat er door sommige eiland- en vulkaanketens op de kaart een duidelijke gebogen lijn of curve kan worden getrokken? Binnen de geologie noemen we een dergelijk verschijnsel eilandbogen of vulkaanbogen. In het vervolg van dit artikel neem ik je mee in het ontstaan van dergelijke eiland- of vulkaanbogen die ontspringen door een combinatie van subductievulkanisme en de geometrie van een bolvormig lichaam. Aan dit bijzondere fenomeen – dat zowel betrekking heeft op vulkanische eilandketens als op vulkaanketens op continenten – ligt een duidelijk geometrische oorzaak ten grondslag.

De voornaamste voorwaarde voor het ontstaan van vulkaanbogen is uiteraard het optreden van vulkanisme. Voor het merendeel treedt vulkanisme op daar waar er sprake is van mantelpluimen (hotspots) of subductie. Hotspots kunnen in uitzonderlijke gevallen leiden tot iets dat oppervlakkig bezien lijkt op een vulkaanboog. Dit is echter slechts toevalligerwijs het geval als de beweging of locatie van de tektonische aardplaat respectievelijk hotspot in de loop van de geologische geschiedenis substantieel is veranderd. Een voorbeeld hiervan vormt de Hawaï-Emperorketen.

Dergelijke uitzonderlijke vulkaanbogen hebben dus niets te maken met vulkaanbogen op grond van subductievulkanisme en de geometrie van een bolvormig lichaam. Slechts subductievulkanisme kan leiden tot de karakteristieke eiland- of vulkaanbogen waar dit artikel dieper op in gaat.

Subductie vulkanisme

Daar waar oceanische lithosfeer subduceert onder oceanische of continentale lithosfeer ontstaat er op de tegenoverliggende lithosfeer onherroepelijk vulkanisme. Dit vulkanisme ontstaat doorgaans op afstanden in de ordegrootte van 100 tot 300 kilometer vanaf de oceanische trog. De exacte afstand houdt verband met de hoek waaronder de oceanische lithosfeer onderduikt.

Het opstijgen van een partiële smelt van gesmolten materiaal van de onderduikende lithosfeer en omliggend mantelmateriaal is hoofdzakelijk afhankelijk van de temperatuur van de bovenmantel. Hierbij zorgen zowel tijdens de subductie meegevoerd water als door de opwarming uit gesteenten vrijkomend gehydrateerd water voor een substantiële smeltpuntsverlaging. De desbetreffende temperatuur neemt progressief toe met de diepte van de bovenmantel. Op welke afstand van een oceanische trog een bepaalde diepte en temperatuur wordt bereikt, is dus afhankelijk van de hoek waaronder de oceanische lithosfeer subduceert.

In principe geldt dat hoe steiler de subducerende lithosfeer de bovenmantel induikt, hoe eerder de mantelzone wordt bereikt waar er partiële smelt optreedt en hoe dichter het vulkanisme op de tegenoverliggende plaat zich bij de oceanische trog bevindt. Andersom geldt dat hoe vlakker de subducerende lithosfeer de bovenmantel induikt, hoe langer het duurt voor de mantelzone wordt bereikt waar er partiële smelt optreedt en hoe verder het vulkanisme op de tegenoverliggende plaat van de oceanische trog is verwijderd.

Vulkaanbogen geometrisch verklaard

Wanneer een verbonden uitsnede van een bolvormige oppervlakte zich onder datzelfde oppervlak beweegt, dan zou mathematisch gezien de ideale oppervlakte van deze verbonden uitsnede met het kwadraat van zijn straal moeten afnemen. Omdat de oppervlakte van de verbonden uitsnede echter een vast gegeven is, schiet er in mathematische zin dus oppervlakte over. Dit leidt tot enorme tektonische spanningen in de onderduikende oceanische lithosfeer. Deze spanningen doen zich deels gelden als aardbevingen en deels als een concave spanning binnen de oceanische lithosfeer.

Vulkaanbogen worden gekenmerkt door de convexe gebogen lijnen of curves van vulkanen gezien vanuit het perspectief van de oceanische trog. Sec geometrisch beredeneerd zou dit twee hypothetische oorzaken kunnen hebben. De cijfers 1 & 2 hieronder verwijzen naar de overeenkomstige mechanica van een ping-pong bal verderop in dit artikel.

Eén hypothetisch verklarend mechanisme is dat de hoek waaronder de oceanische lithosfeer onderduikt aanvankelijk steiler is in het midden van de subductiezone dan aan de uiteinden. Enerzijds, omdat de subducerende oppervlakte aan de uiteinden vast zit aan de oorspronkelijke aardoppervlakte. Anderzijds, omdat de tektonische spanningen zich deels doen gelden als een concave spanning binnen de oceanische lithosfeer (1). Hetgeen uiteindelijk zou betekenen dat het vulkanisme in het midden van de subductiezone dichter bij de oceanische trog optreedt dan aan de uiteinden, doordat steiler onderduikende lithosfeer eerder de mantelzone bereikt waar er partiële smelt plaatsvindt.

Een ander hypothetisch verklarend mechanisme is dat een oceanische trog na verloop van tijd op zichzelf een eendere convex gebogen lijn of curve vertegenwoordigt, overeenkomstig de tegenoverliggende vulkaanboog aan de oppervlakte (2). Hetgeen uiteindelijk zou betekenen dat het vulkanisme zowel in het midden van de subductiezone als aan de uiteinden even ver van de oceanische trog plaatsvindt.