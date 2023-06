Napolitaanse supervulkaan roert zich

Niet schrikken als je naar Italië in de buurt van Napels op vakantie gaat. Er is geen direct gevaar, maar het redelijk onbekende gebied dat door onderzoekers en geologen wordt geclassificeerd als een supervulkaan, de Campi Flegrei, roert zich wel. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door Britse wetenschappers. Zij concluderen dat de bodem van Campi Flegrei zijn kookpunt nadert en dat het wel weer eens, voor het eerst n meer dan 500 jaar, tot een uitbarsting zou kunnen komen. Zoals gezegd, men ziet (nog) geen direct gevaar, maar het is zeker een situatie die in de gaten gehouden moet worden.

Drie miljoen mensen

De supervulkaan ligt op nog geen 15 kilometer van Napels. Dat maakt de activiteit van de Campi Flegrei extra risicovol. Binnen het gebied dat door een uitbarsting getroffen kan worden, wonen meer dan drie miljoen mensen. Die heb je, als het mis zou gaan, natuurlijk niet zomaar even geëvacueerd.

Wetenschappers en geologen houden het gebied van de Campi Flegrei al tientallen jaren nauwkeurig in de gaten. Sinds 2005 constateren zij al dat de bodem van het gebied en de ondergrondse vulkaan ‘opgepompt’ wordt met waterdamp en CO2. Dat is afkomstig van de magma, diep in de aarde, van de vulkaan die zich langzaam een weg naar boven baant. Geologen verwachten dat als de trend van de afgelopen achttien jaar zich voortzet, het gebied in 2025 mogelijk een kritische grens doorbreekt. Vanaf dat moment wordt een uitbarsting steeds waarschijnlijker. Klinkt toch behoorlijk onheilspellend, als je het mij vraagt.

De supervulkaan ligt, zoals veel vulkanen, in een gebied dat doorkruist wordt door een breuklijn waar regelmatig aardbevingen plaatsvinden. Die maken de kans op een uitbarsting alleen maar groter. Het goede nieuws is echter dat het gebied van de supervulkaan vaker actieve periodes doormaakt. Dat gebeurde de afgelopen 73 jaar al drie keer eerder, tussen 1950 en 1952, 1969 tot 1972 en van 1982 tot 1984. Tot een uitbarsting is het toen echter niet gekomen. Dat gebeurde, zoals gezegd, ruim 500 jaar geleden voor het laatst.