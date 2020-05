Hoe kun je je eigen data beter beschermen?

Het gebruik van een mobieltje en een laptop of computer is voor velen gewoon ‘part of the day’. ‘s Ochtends je appjes checken, even het nieuws lezen op de nieuwsapp en dan de laptop openklappen voor je werk… Waar je je niet altijd van bewust bent, is dat je bij al deze activiteiten data doorgeeft aan de zoekmachines, social media en apps die je gebruikt. En deze data is goud voor adverteerders. Gelukkig zijn er enkele dingen die je kunt doen om je data en privacy beter te beschermen.

1. Pas op met sociale media

Eerlijk is eerlijk, als je niet wilt dat sociale media zoals Facebook en Instagram data over je bijhouden, dan kan je beter geen sociale media gebruiken. Je kunt er immers niet voor kiezen om geen data door te geven, dit zijn hun inkomsten. Bij de instellingen kun je wel enkele voorkeuren aanduiden, zoals of je profiel privé of openbaar mag zijn en of je locaties mogen worden bijgehouden. Log je af en toe ergens in met Facebook? Dan is het de moeite waard om bij ‘Apps en websites’ te checken welke externe partijen je data gebruiken omdat je ze ooit de toegang gaf. Bij alle social media die je gebruikt, is het dus een aanrader om goed door de instellingen te gaan en te bekijken wat je allemaal ooit hebt geaccepteerd. Vind je het tijd voor een social-media cleanse? Dan kun je je accounts verwijderen. Volgens Facebook zouden na 90 dagen al je data van de servers zijn gewist.

2. Gebruik een VPN

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om je data helemaal te verbergen. Dit kan met een VPN. Met een VPN kun je verbinden met een server naar keuze; jouw data wordt geëncrypteerd en je surft als het ware met een ander ip-adres. Dit zorgt ervoor dat de data die je normaal gezien afgeeft, bijvoorbeeld door cookies, beveiligd blijven. Je kunt dus anoniem het internet gebruiken op alle besturingssystemen met een VPN (Windows 10), MacOS, Linux).

3. Kies voor een privacyvriendelijke zoekmachine

Heb je ooit al van DuckDuckGo gehoord? Dit is een zoekmachine die geen persoonlijke gegevens van zijn gebruikers bewaart, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Google en Bing. Voor deze privacy betaal je wel een prijs: de zoekmachine heeft minder geld dan bijvoorbeeld Google, dat geld verdient met het verkopen van data. Hierdoor is de zoekmachine minder goed. Ook de Nederlandse zoekmachine Startpage beschermt je gegevens door de zoekopdrachten indirect door te geven aan Google. Door deze indirecte manier van werken, kan Google de gegevens van de gebruikers niet tracken.

Veel succes met het beveiligen van je gegevens!