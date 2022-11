Hey Siri! roepen is straks niet meer nodig

Of je nou Hé, hey of ey Siri roept: de spraakassistent van Apple luistert wel. Sterker nog, binnenkort kun je die hele hey weglaten, want Apple doet een aanpassing aan de spraakassistent. Hierdoor hoef je alleen Siri te zeggen, in plaats van dat je de spraakassistent ook moet begroeten.

Hey Siri In plaats van dat je straks zegt: “Hey Siri, zet mijn wekker om 8 uur”, zeg je straks voor het slapen gaan: “Siri, zet mijn wekker om 8 uur”. Het klinkt iets minder gezellig, iets meer gebiedende wijs en iets meer alsof Siri een robot is, in plaats van een persoonlijke assistent. Aan de andere kant is het wel fijn, want je hebt Siri zo sneller geattendeerd op je wensen. Nieuw is het niet: Google heeft bij verschillende vragen ook de optie om niet langer ‘OK Google’ te hoeven zeggen, al hoef je daar ook helemaal geen Google te zeggen. Die reageert namelijk al op de zin als die hem hoort (vandaar dat het alleen bij heel specifieke vragen is, wat mogelijk wordt gemaakt via Quick Phrases/Salsas). Erg handig en het scheelt ook weer als er bijvoorbeeld een reclame op de radio is waarin ‘OK Google’ voorbijkomt.

Apple's spraakassistent Apple wil graag dat alleen ‘Siri’ zeggen straks genoeg is om de aandacht te hebben van de spraakassistent. Dat zou dan niet gelden voor een paar zinnen, maar voor alles wat je de slimme assistent vraagt. Apple hoopt dat hierdoor meer mensen Siri gaan gebruiken en dat de spraakassistent breder omarmd wordt. Het duurt nog wel even voor Apple met de mogelijkheid komt, want dit zou pas in 2023 of 2024 op het programma staan. De software zal dan altijd luisteren naar commando’s. We zijn benieuwd hoe dat in de praktijk werkt. Zeg je tegen je kind dat hij nog wel zijn kamer moet opruimen, reageert Siri dan ook? Of vraag je aan de eettafel omdat dat het onderwerp van gesprek is waarom de treinen van NS toch altijd vertraging hebben, dan kan Siri ook zomaar mee gaan praten. Het idee is dat het zeggen van ‘Siri’ straks sneller wordt herkend, maar het is de vraag of woorden die erop lijken dan ook eerder worden gezien als Siri of niet.

Beter samenwerken Apple zou er aan werken om te zorgen dat de naam Siri in verschillende accenten en tongvallen straks in ieder geval beter wordt herkend. De kans dat Siri dus ineens met je gesprek gaat meepraten wordt hiermee hopelijk iets kleiner. Op dit moment is Siri daar namelijk niet al te sterk in: regelmatig merk je in meetings dat je een Siri op de achtergrond ineens aan hoort slaan. Apple zou sowieso werken aan verbeteringen van Siri. Siri kan straks beter samenwerken met apps van derden en -waarschijnlijk gevoed door de Matter-smarthomestandaard- zal met meer producten kunnen samenwerken om je smarthome aan te sturen. In 2023 verwachten we dus meer nieuws van Siri, zonder dat we daarvoor zelf eerst hey hoeven te roepen.