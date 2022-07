​Google introduceert nog een manier om mensen handiger te tracken

Google wil het makkelijker maken voor mensen om te weten waar hun familielid, kind, vriend of vriendin zich bevindt. Het komt met nieuwe trackingmogelijkheden binnen Google Maps, waarmee je niet alleen kunt zien waar iemand is, maar je ook een berichtje krijgt wanneer die persoon op zijn bestemming is gearriveerd.

Genoeg trackmogelijkheden We hebben Tile, AirTag en SmartTag. We hebben de optie om je locatie te delen in WhatsApp en we hebben natuurlijk onze eigen communicatiemethoden om bijvoorbeeld door te bellen aan elkaar te laten weten waar iemand zich bevindt. Allerlei mogelijkheden om in de gaten te houden waar mensen zijn, maar daar komt nu een handigheidje van Google bij. Google Maps wordt socialer, hoewel het maar net is aan wie je het vraagt. Zonder grappen: alleen wanneer iemand er zelf voor kiest om locatie delen met jou aan te zetten, dan kun je een melding ontvangen wanneer iemand op een bepaalde bestemming arriveert. Dat kan uiteraard worden ingezet door bijvoorbeeld vriendinnen die met elkaar willen checken of iedereen veilig is thuisgekomen (een ‘app me als je thuis bent!’ is dan niet meer nodig), maar Google ziet het vooral als een handigheidje voor mensen die elkaar willen ontmoeten op een groot evenement.

Google Maps Maar, wat als je volledig bent vergeten dat je ooit het locatiedelen hebt aangezet, en iemand al heel lang altijd maar kan weten waar je je bevindt? Dat kan niet. Tenminste, niet op deze manier met Google Maps. Maps zal de persoon die de locatie deelt regelmatig voorzien van een pushnotificatie om even te helpen herinneren dat dit plaatsvindt. Een flinke plus, want zo ben je je iets beter bewust van wat mensen van je kunnen zien. Aan de andere kant blijft het voor je privacy een spannend iets, je locatie delen. Daarom is het ook goed dat het alleen werkt als je hier zelf toestemming voor hebt gegeven. Wel is het dan aan jou om je telefoon goed dicht te timmeren, zodat niemand deze toestemming kan geven zonder dat je het weet.

Nieuwe mogelijkheden Google Maps Aan de andere kant zijn er genoeg middelen voor kwaadwillenden om je alsnog te volgen: je krijgt er alleen geen melding van. Denk bijvoorbeeld aan AirTag (hoewel, als je een iPhone bezit dan krijg je wel een melding als wordt opgemerkt dat er een tracker met je meereist). Zit je hier niet op te wachten, maar heb je geen iPhone, dan zal je verschillende apps moeten downloaden en regelmatig moeten aanzetten om zoiets te kunnen waarnemen.

Google heeft nog twee andere nieuwe mogelijkheden voor Maps aangekondigd, namelijk de mogelijkheid om 3D-beelden vanuit de lucht te zien van meer dan 100 bekende trekpleisters, zoals Big Ben in Londen en de skyline van New York. Je ziet het door binnen Google Maps te zoeken naar zo’n trekpleister en dan naar de foto’s te gaan. Je ziet dan vanzelf die bijzondere presentatie van boven. Ook zit er iets nieuws in Maps voor fietsers, namelijk waarschuwingen voor bijvoorbeeld autodrukte of een trap. Dat scheelt hopelijk een botsing, of een heel vibrerend pad naar beneden.