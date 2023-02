​Google Docs wordt opgefrist: dit is wat er verandert

Google is alles zoveel mogelijk in zijn ‘Material You’-design aan het gieten, zoals dat mooi heet. Dat betekent dat het overal rondere hoeken maakt en een soort kleurpatronen laat terugkomen, die vaak ook nog eens aanpasbaar zijn naar smaak. Je ziet het vooral goed tot zijn recht komen op de meest recente Pixel-telefoon maar Google is natuurlijk groter dan dat. Het heeft zijn hele zoekmachine, maar ook zijn Workspace waarin je de Microsoft-achtige programma’s kunt vinden voor werk. Ook daar probeert Google meer naar Material You te gaan. Zo zijn Docs, Drive, Slides en Sheets nu aan de beurt voor de opfrisbeurt.

Material You

Het idee voor de Workspace-programma’s is dat Google ze wat toegankelijker maakt. Waar veel knopjes en teksten nu lichte kleuren op witte kleuren zijn, is het het plan om dat contrast wat te verhogen. Op die manier valt de tekst minder weg in de achtergrond. Als je ogen in orde zijn, dan zal het je vooral opvallen dat de teksten er wat meer uitspringen. Als je ogen minder goed zijn, dan kun je die visuele ondersteuning goed gebruiken: je vindt immers sneller wat je zoekt. Door het donkerdere tintje valt een knop veel meer op op een witte pagina dan wanneer je voor grijs-wit gaat. Eén van de knoppen die sowieso een mini-metamorfose ondergaat, dat is de knop waarmee je documenten kunt delen. Die heeft rondere hoekjes in plaats van een rechthoek.

Hoewel dat allemaal zeker interessant is, komt er nog iets anders naar Google Docs en consorten, namelijk de mogelijkheid om een soort widget in je document in te voegen. Het idee is dat je daarmee apps kunt toevoegen aan je document. Het heten geen widgets, maar smart chips (een wat verwarrende naam in de techwereld). Het gaat dan vooral om apps om in samen te werken, zoals Atlassian (bekend van Trello), Asana, Miro, Figma en Tableau. Deze apps kun je straks dus heel direct aan je documentje linken. Dat ‘smart chips’-idee van Google is trouwens niet nieuw: het heeft ook een aantal eigen smart chips, zoals binnen Sheets. Daarin kun je informatie direct uit Sheets halen, zoals een soort tabel. Nu komt daar veel meer bij, zoals een stopwatch, stemmen via emoji en agenda-uitnodigingen.