​Gebruik je telefoon als een WalkieTalkie met Microsoft Teams

Microsoft Teams is bekend als zakelijke tool om videomeetings mee te houden, presentaties mee te geven en bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken mee te voeren in coronatijden. Het is enorm gegroeid in een korte tijd, wat mede komt omdat Microsoft steeds weer nieuwe dingen toevoegt. De nieuwste troef is een WalkieTalkie-mogelijkheid.



WalkieTalkie

Je kunt nu op Android (waar het al een tijdje beschikbaar was), iOS en Zebra’s (die worden veel gebruikt in de logistiek) een WalkieTalkie-functie vinden binnen Teams. Als je de meest recente update hebt gedownload, dan is het mogelijk om je apparaat te laten werken als zo’n ouderwetse spreekbuis waarin het gebruikelijk is om ‘over’ na elke keer zin te zeggen. Microsoft heeft maar liefst twee jaar aan de functie gewerkt, dus het is blijkbaar een gewilde optie.

Maar waar gebruik je nou tegenwoordig nog een Walkie Talkie voor? Je ziet ze in spelprogramma’s als Wie is de Mol en Jachtseizoen, maar waarom zou je in het gewone leven niet gewoon kiezen voor bellen? Normaliter doe je dat wanneer er bijvoorbeeld geen stevig communicatienetwerk is en je toch contact moet houden: normale WalkieTalkies werken namelijk op een antenne, waardoor je onafhankelijk bent van een mobiel netwerk.