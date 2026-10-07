In de zomer ben je waarschijnlijk lekker veel buiten geweest, maar nu breekt de tijd aan dat je meer binnenzit en dat je daarmee misschien beseft dat je je woning ontgroeid bent. Op zoek naar een nieuwe woning, ga je naar Funda, maar hoe zorg je nou dat je in deze moeilijke markt eerder bij het huis uitkomt dat bij je past?

Sneller een huis vinden

Het is zo moeilijk om een huis te vinden, dat we je alvast kunnen vertellen dat ook wij geen toverstaf hebben waarmee we het zo voor je kunnen regelen. Het is in veel gevallen een kwestie van geld: overbieden tot je misselijk wordt. Maar heel soms is het ook een beetje geluk en misschien kun je je weg naar geluk toch een beetje beïnvloeden.

Ga naar je social media

Dit is een raar advies aangezien we het over Funda gingen hebben, maar dat komt omdat je Funda nodig hebt om te weten wie je moet volgen. Bekijk huizen die je tof vindt op Funda en zorg vervolgens dat je opzoekt welke makelaar erbij hoort. Als je vervolgens dan op Instagram en TikTok die makelaars volgt, is de kans groot dat je nog eerder dan het op Funda staat al een huis tegenkomt dat je leuk vindt.

Wees snel

Op Funda is je beste kans om de concurrentie voor te blijven snelheid. Zorg dat je goede filters maakt en sla die op. Je kunt meldingen voor dit aanbod op direct zetten, zodat je niet hoeft te wachten op de dagelijkse samenvattingsmail maar meteen op de hoogte bent. Een leuk huis gespot? Bel de makelaar direct. Formulieren invullen en plan bezichtiging op Funda gaan in veel gevallen echt niet werken.

Filter niet voorzichtig

Net hadden we het al over goede filters, maar wat zijn dat? Ten eerste kun je beter iets groter kijken dan je van plan bent: soms valt een woning anders net buiten de boot, terwijl die verder heel goed past. Ook denk je zelf misschien erg in ronde getallen, terwijl je dan allerlei woningen die daar net iets bovenzitten mist. Staar je ook niet blind op vierkante meters: vaak zijn dat er officieel meer dan in het echt. Zolder vallen er bijvoorbeeld vaak niet onder.