Doe mee met de Alzheimer Challenge: leg 300 kilometer af in april

Explosieve stijging in gevallen van Alzheimer

Het aantal mensen met dementie is door de vergrijzing bijna verzesvoudigd. Van 50.000 mensen in 1950 tot 300.000 mensen in 2023. Dit aantal zal de komende twintig jaar explosief toenemen. Naar verwachting zullen rond het jaar 2040 meer dan een half miljoen Nederlanders kampen met een of andere vorm van dementie en het is de snelstgroeiende doodsoorzaak in Nederland. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Maar liefst 70 procent van de gevallen van dementie zijn Alzheimer. Genezing is nog altijd niet mogelijk.

Help jij mee in de strijd tegen Alzheimer? Alle opbrengsten van Team Alzheimer gaan direct naar onderzoek.