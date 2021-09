​Muziek helpt Alzheimerpatiënten herinneren

Vandaag is het Wereld Alzheimer Dag, een dag om aandacht te vragen voor de ziekte van Alzheimer. 1 op de 5 mensen krijgt Alzheimer of een andere vorm van dementie en de impact hiervan op de patiënt, maar net zoveel op de familie en vrienden er omheen is enorm. Daarom is onderzoek naar de ziekte van Alzheimer cruciaal en werkt Team Alzheimer al ruim 6 jaar om zoveel mogelijk geld op te halen, want onderzoek brengt de oplossing. Het Thema van de bekende Alzheimer Socks is dit jaar BEAT ALZHEIMER: een emotionele en muzikale campagne met Trijntje Oosterhuis, Tineke Schouten en Frank van der Lende waarmee Alzheimer Socks ook aandacht wil vestigen op het belang van herinneringen maken en herbeleven, muziek helpt daarbij. Ook de Alzheimerpatiënten. Muziek verbindt.

De kracht van muziek

Veel mensen voelen sterke emoties bij muziek. Een bepaald nummer brengt je direct terug bij een oude herinnering. Dit is zelfs het geval bij mensen met een vergevorderde dementie. Het luisteren naar of maken van muziek heeft een positief effect op het ontstaan of verloop van dementie. Het is nog onbekend hoe ondanks de uitgebreide hersenschade, muziek toch de hersenen van mensen met dementie kan activeren. Maar muziek lijkt dus een magische werking te hebben op alzheimerpatiënten.

Jochum van ’t Hooft, arts-onderzoeker bij het Alzheimercentrum Amsterdam doet onderzoek naar de klinische mogelijkheden van muziek bij dementie: “Dat muziek dementerende mensen helpt herinneren krijgen we regelmatig terug vanuit mantelzorgers en zie je terug in filmpjes zoals die van de bekende ballerina Marta González die het Zwanenmeer vanuit haar rolstoel herbeleefd. Bij de ziekte van Alzheimer kan het muziekgeheugen namelijk lang gespaard blijven, zelfs in een vergevorderd stadium van de ziekte, en dat biedt mogelijkheden in de behandeling. Onderzoeken laten ook zien dat een muziekinstrument spelen het cognitieve reserve vergroot en daarmee de kans op dementie verkleint. Helaas is er ook nog veel onbekend terrein dat we graag onderzoeken, bijvoorbeeld welke patiënten het meeste hebben baat hebben bij muziektherapie. Wij geloven sterk in de kracht van muziek en daarom is het heel mooi dat Alzheimer Socks met hun campagne ‘BEAT Alzheimer’ geld wil ophalen voor onderzoek naar de effecten van muziek bij dementie.”

Alzheimer Socks 2021

Het doel van de sokken is om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar dementie op jonge leeftijd van Alzheimercentrum Amsterdam middels de verkoop van Alzheimer Socks. Deze bestaan uit twee verschillende ontworpen sokken, die de verwarring symboliseren waar Alzheimerpatiënten dagelijks mee te maken hebben. Met het dragen van de twee verschillende sokken hoopt Team Alzheimer dat er een dialoog op gang komt waarin Alzheimer bespreekbaar wordt. De nieuwe sokken worden op Wereld Alzheimer Dag, 21 september 2021, gelanceerd en zijn verkrijgbaar via alzheimersocks.nl en onze partners Jumbo, Picnic, C&A, Bol.com, Sokken.nl, Jeans Center en nog vele anderen. Door de inzet van veel professionals gaat de volledige winst gaat naar het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer andere vormen van dementie.