Dit is de leukste taalvout van 2019!

Taalvoutjes verzamelt de leukste en meest opvallende taalfoutjes en deelt deze, vaak hilarische fouten, via hun social mediakanalen. Op Facebook heeft Taalvoutjes zelfs bijna 500.000 volgers. De afgelopen weken konden volgers van het account stemmen op de leukste taalfout, of taalVout, zoals het door Taalvoutjes wordt genoemd. Winnaar ‘Taalvout van het jaar 2019’: herzlich wilkommen Winnaar van de leukste taalvout van 2019 is een bord waarop in meerdere talen voor drijfzand wordt gewaarschuwd, maar Duitsers welkom worden geheten. Zien is natuurlijk beter dan lezen. Dit is het bord dat de titel ‘Taalvout van het jaar 2019’ heeft gekregen.

Nog meer grappige taalfouten De winnaar van 2019 kreeg van het publiek 24% van de stemmen. Er waren in totaal 20 genomineerden voor de titel. Flinke taalkundige uitglijders, kleine tikfoutjes met groot effect en een tikje pijnlijke taalfouten. Onder de finalisten van 2019 bevonden zich onder andere een leuterleidster en een eekhoorn met verlichte eikel. Waarom dit zo grappig of pijnlijk is? Bekijk de ‘voutjes’ en oordeel zelf!

8 jaar Taalvoutjes Vandaag bestaat Taalvoutjes alweer 8 jaar. Naast de taalfouten die bijna dagelijks worden gedeeld op social media, wordt jaarlijks een lijst opgesteld van de leukste taalvoutjes. Bekijk hier de top 10 van 2019 en de winnaars van voorgaande jaren. “Elk jaar is het óók voor ons weer een verrassing welke taalvout we aan onze eregallerij toe mogen voegen. De prijzenkast is al gevuld met een vegetarische slager die in de diepvries ligt, een bus met de slogan 'uw probleem, ons een zorg' en een bakker die zijn eigen taarten berijdt, om er maar een paar te noemen. Stuk voor stuk pareltjes en de aanwas is oneindig. We zijn dan ook heel erg benieuwd wat 2020 ons gaat brengen!” Aldus Vellah Bogle, oprichtster van Taalvoutjes. En omdat we er niet snel genoeg van krijgen hebben we hieronder nog een aantal grappige voutjes voor je verzameld.

Meer content