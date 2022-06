Designer Athena Gronti ontwerpt een groot quilt van denim waste

Eerder dit jaar lanceerde G-Star RAW met succes het nieuwe kunstplatform The Art of RAW. Het denimmerk, dat ook volop bezig is met duurzaamheid, werkt hiervoor met verschillende internationale ontwerptalenten samen om hun gezamenlijke passie voor vakmanschap vorm te geven met denim als uitgangspunt.

Na de kick-off met designer Teun Zwets is het nu de beurt aan de getalenteerde Griekse ontwerper Athena Gronti.

Introducing: Athena Gronti

Athena Gronti (1993) is het tweede ontwerptalent dat haar creativiteit de vrije loop heeft gegeven voor The Art of RAW. Athena is afkomstig uit Athene (Griekenland) en combineert in haar werk verschillende disciplines zoals fotografie en illustratie. Maar pas toen ze met textiel experimenteerde, besefte ze dat dit het ideale materiaal voor haar was. Textiel heeft voor de ontwerper een sentimentele waarde omdat haar oma naaister was en tijdens haar jeugd altijd borduurde en naaide. Hoewel ze zich er toen niet van bewust was, bleek dit een belangrijk onderdeel van haar opvoeding en toekomst als designer.