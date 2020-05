​De Verloren Herinnering is op dit moment het beste tijdverdrijf

Oke, de regels van de overheid zijn wat versoepeld, maar dat wil nog niet zeggen dat we alweer volop bij iedereen de deur moeten platlopen. Nog steeds is het goed om afstand te houden en dat betekent dat je je vrienden ook beter virtueel kunt zien. Als we je één tip mogen geven voor de komende weken, dan is het wel een avondje ‘De Verloren Herinnering’ spelen. Het is gratis en het zet je brein aan het werk.



De Verloren Herinnering

Ik heb me laatst twee zondagavonden kostelijk vermaakt met mijn vrienden op een videoconferentieplatform. Je hebt misschien niet zoveel om over te praten als normaal, want ja, je zit toch allemaal alleen maar een beetje thuis, maar het leuke is dat je tijdens zo’n videomeeting ook iets anders kunt doen. De Verloren Herinnering is zoiets. Het is een soort online escaperoom, al is dat niet helemaal de goede benaming. Ik noem het liever een online raadsel, waarbij je door steeds kleine puzzeltjes op te lossen steeds dichterbij het einde komt. En je kunt allemaal zelf in je eigen browser aan de raadsels meedoen, en op je telefoon (of een schermpje ernaast) videobellen. Heel simpel!

Je wordt niet opgesloten, er is geen stress van tijd: je kunt De Verloren Herinnering spelen hoe langzaam je het wil en zelfs over meerdere dagen uitsmeren. Er zijn geen griezelige omstandigheden en je hebt niet het gevoel dat je opgesloten zit. Je bent gewoon met je vrienden een soort mysterie aan het oplossen. Het leuke is dat iedereen waarschijnlijk meteen de rol pakt die hij of zij ook zou pakken in een escaperoom.