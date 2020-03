De quarantaine-proof escaperoom voor tijdens de coronacrisis

Onder andere de horeca en de evenementen branche hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Alles is vanwege de noodmaatregels van de overheid gesloten. We leven in een soort van sociaal isolement. Ben je klaar met Netflix, opruimen en het spelen van Monopoly? Dan is deze gratis online escaperoom misschien iets voor jou.

Online escaperoom

Escaperooms (zijn) populair in Nederland en zijn helaas momenteel gesloten. Een groep van maar liefst 18 escaperooms in Nederland hebben hun krachten gebundeld en hebben in maar liefst 2 weken een online escaperoom in elkaar gezet; De Verloren Herinnering. Een gratis escaperoom voor thuis. De speelduur is enkele uren en je kunt het met 1 tot 4 personen spelen. De creativiteit straalt er vanaf en de diversiteit aan puzzels maakt het een unieke beleving. Het is dan ook een heel interactief spel. Zo moet je net zoals in een fysieke escaperoom opdrachten uitvoeren. Dus je zult moeten knippen, plakken, mailen en bellen om het tot een goed einde te brengen. Het spel is populair hetgeen wel blijkt uit het feit dat binnen 48 uur al zo'n vijfduizend aanmeldingen binnen zijn gekomen.





Het verhaal

Het thema van het spel is 75 jaar vrijheid in Nederland. Het begint allemaal met een prachtige oude kist die de deelnemers vinden op de zolder van hun nieuwe huis. Een kist vol herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Het maakt je als deelnemer nieuwsgierig: wat betekenen al deze voorwerpen? Van wie was deze kist? Kunnen ze dat wellicht nog achterhalen…?

Er is veel aandacht besteed aan het verhaal en er zijn vele details verborgen die het alleen maar completer maken. Een tip van Escape Rooms Nederland, “Kijk goed naar je cursor, dan zie je of je ergens op kunt klikken. Het is een digitaal spel en je hebt continu toegang tot het internet, dat mag je ook best gebruiken :)”.

Doneren

Na afloop van het spel krijg je een kortingscode waarmee je eenmalig korting kunt krijgen bij 1 van de deelnemende escape rooms, binnen 3 maanden vanaf het moment dat deze 18 escaperoom locaties weer open mogen! Ook kun je je eventueel wat extra's doneren om de initiatiefnemers een hart onder de riem te steken.

Start De Verloren Herinnering

24/7: Mocht je onverhoopt vast lopen dan kun je eventueel een vraag stellen op de Creators United Facebookpagina.





Foto credits Jérôme Rommé adobe stock