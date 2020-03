Speel nu ook het Quarantaine bordspel en versla het virus

Bijna iedere ondernemer heeft te maken met een omzetdaling als gevolg van het Corona virus. In zo'n periode moet je dus even creatief zijn. VR Escape Room TIME, bekend van ondermeer de VR Escape Game van La Casa de Papel, geeft nu een positieve draai aan de Corona Crisis met het Quarantaine bordspel. Tijdens dit spel moeten spelers zo snel mogelijk naar het vaccin zien te geraken zonder besmet te worden.

Escape room bezorgdienst



Ondernemer Marvin Chin moest de deuren van zijn VR Escape Room Time sluiten en kwam op het idee voor een bordspel. "Eerst dachten we aan een escape room bezorgdienst, maar dat is logistiek niet haalbaar," aldus Marvin. "Nu veel mensen thuis zitten, zullen velen van hen meer spelletjes gaan spelen. Zo kwamen wij op het idee van Het Quarantaine Bordspel. Het is een soort ganzenbord, maar nu is het doel om een vaccin te bereiken zonder besmet te raken. Daarnaast zijn er veel grappige vragen en opdrachten die je tijdens het spel moet uitvoeren. Het geeft een beetje een positieve draai aan deze vervelende situatie waar we ons allen in bevinden."

Zelf het spel spelen?

Het spel bevat een bord, professors als pionnen, een dobbelsteen en kaartjes met vragen en opdrachten en is te verkrijgen via de website www.quarantainebordspel.nl.

Verder zitter er in het spel grappige vragen over “Corona-situaties”. Helpt het je hopelijk wat door de saaie dagen heen. Je kan het spelen met 1-6 deelnemers en dat kan met spelers van alle leeftijden.