​Vijf Nederlandse escaperooms die de moeite waard zijn

Als je niet claustrofobisch bent ingesteld én wel houdt van een uitdaging in puzzelvorm, dan ben je vast wel eens in een escaperoom geweest. Het is hét bedrijfsuitje van de laatste jaren en wordt zelfs ingezet voor teambuilding en team-analyse. Ons land telt bijna 1000 escaperooms. Dit zijn vijf exemplaren die je zeker niet mag missen.

Kamer 237 in Volkel Als Kamer 237 je niet direct iets zegt, dan heb je waarschijnlijk niet recentelijk Doctor Sleep in de bioscoop gezien. En dan is je laatste keer The Shining kijken wellicht ook wat langer geleden. Kamer 237 is de griezeligste kamer van het hotel in de film. En het is het toneel van een van de beste escaperooms ter wereld. In de escaperoom Kamer 237 kunnen de gemoederen soms hoog oplopen, maar dat past natuurlijk helemaal in het plaatje van The Shining.

Prison Escape in Breda Waar de meeste escaperooms zich bevinden in de raarste panden, weten ze in Breda pas echt een perfecte locatie te kiezen. Prison Escape ligt namelijk echt in een gevangenis en nog een bijzondere ook: de koepelgevangenis. Het idee is hier niet dat je een vrij vastomlijnde kamer doet, maar dat je juist veel meer zelf bepaalt wat je doet en waar je naartoe gaat om te ontsnappen.

The Dome in Bunschoten The Dome in Bunschoten laat je in een laboratorium werken tijdens de behandeling van een cyborg. Dat gaat natuurlijk helemaal de verkeerde kant op, waarna je jezelf een weg moet zien te banen uit dat lab. The Dome is een escaperoom waarin je niet alleen in, maar ook nog ver erna bezig bent met bespreken wat je toch allemaal tegen bent gekomen en wat je ervan denkt. Dat komt omdat je in The Dome alles wat je denkt te weten over escaperooms, helemaal moet vergeten. De makers hebben er heel bewust voor gekozen om geen sloten of sleutels toe te voegen en überhaupt zoeken onnodig te maken. Dat alleen al is intrigerend, laat staan wat er ook echt te puzzelen valt.



The Freakshow in Delft

De kamers van Escape Challenge in Delft en Zoetermeer zijn beroemd, want meerdere exemplaren wonnen al prijzen. Een ervan is The Freakshow. Het idee is dat jij een freak bent die net als de ‘vrouw met de baard’ moet gaan optreden voor een publiek. Dat is tenminste als het je niet lukt om onder die Freakshow uit te komen. We willen absoluut niet teveel verklappen over deze bijzondere escaperoom, dus geniet van de trailer:

Jason’s Curse in Rijswijk In Rijswijk zijn meerdere goede escaperooms te vinden, maar als je dan moet kiezen: Jason’s Curse. Deze kamer draait om een broer en zus die in een verlaten pand woonden en vermist raken. Wat is er toch met de twee gebeurd? Het is aan jou en je team om dat uit te vinden in een escaperoom die aardig wat trucjes kent die zelfs de meest doorgewinterde escaper nog niet kent.