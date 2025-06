De vergeten bespaartip: cadeaukaarten kopen met korting voor je gaat afrekenen

Wie online shopt, checkt tegenwoordig standaard of er ergens nog een kortingscode rondslingert. Maar wat veel mensen vergeten, is dat er nóg een slimmere manier is om direct geld te besparen bij je aankoop zonder afhankelijk te zijn van tijdelijke acties of obscure kortingssites. Het geheim? Een digitale cadeaukaart met korting, die je binnen een paar klikken kunt kopen én gebruiken.

En nee, dit is niet alleen iets voor koopjesjagers. Ook wie regelmatig shopt bij grote namen als Zalando, H&M, Mediamarkt of IKEA, kan structureel besparen door slim gebruik te maken van digitale cadeaukaarten.

Direct korting bij het afrekenen — hoe werkt dat?

Stel je voor: je staat op het punt om een nieuwe headset te bestellen bij Coolblue of een sportoutfit bij Decathlon. Op het punt van afrekenen zoek je even snel of er nog een kortingscode te vinden is. Maar er is een veel effectievere manier: check of er op platforms zoals Wissel.nl cadeaukaarten met korting beschikbaar zijn voor diezelfde webshop.

Je betaalt bijvoorbeeld €90 voor een cadeaubon van €100, die je vervolgens direct gebruikt bij je aankoop. In feite heb je dus een korting van 10% te pakken zonder dat je hoeft te wachten op uitverkoop of speciale acties. En het mooiste is: deze methode werkt élke keer weer opnieuw, in tegenstelling tot een kortingscode die vaak toch al verlopen is.

Het aanbod is groter dan je denkt

Een veelgehoorde misvatting is dat cadeaukaarten alleen handig zijn voor verjaardagen of feestdagen. In werkelijkheid bieden ze een verrassend breed scala aan toepassingen. Van elektronica bij Coolblue en gadgets bij MediaMarkt tot interieuritems bij IKEA of kleding bij Zalando: het assortiment aan beschikbare bonnen is groot én gevarieerd.

Deze cadeaukaarten zijn vaak ‘tweedehands’, wat betekent dat ze zijn verkocht door consumenten die er zelf geen gebruik van wilden maken. Dat levert hen geld op en jou een mooie korting. En geen zorgen: Wissel.nl biedt 100% garantie op alle tweedehands cadeaubonnen en is daarnaast 7 dagen per week bereikbaar.

Chrome-extensie: nooit meer misgrijpen

Voor wie echt geen kans op korting wil missen, is er een handige Chrome-extensie. Deze slimme tool checkt automatisch of er een cadeaukaart met korting beschikbaar is voor de webshop die je bezoekt. Je krijgt een seintje en kunt direct doorklikken naar de juiste aanbieding. Geen gedoe meer met codes kopiëren of eindeloos googelen naar kortingen.

Stel: je zit op de productpagina van een nieuwe schoenen bij Nike. De extensie checkt direct of er een korting te scoren valt via Wissel. Zo mis je nooit meer een kans om te besparen, zelfs als je vergeten bent om ernaar te zoeken. Ideaal voor frequente shoppers of mensen die wel willen besparen, maar geen zin hebben in extra stappen.

Cadeaubonnen verkopen? Ook dat kan

Misschien heb je zelf nog een ongebruikte cadeaubon liggen voor een winkel waar je niets mee hebt. In plaats van hem te laten verstoffen in een la, kun je hem gewoon omzetten in geld of ander tegoed. Via dit inwisselformulier bied je jouw kaart aan. Snel, veilig en zonder dat je zelf een koper hoeft te zoeken.

Zo ontstaat er een circulair systeem waar beide kanten van profiteren: verkopers krijgen waarde voor ongebruikte bonnen, en kopers profiteren van directe korting op hun aankopen.

Waarom deze tip zo vaak over het hoofd wordt gezien

Hoewel de methode simpel is, is het idee nog relatief onbekend bij het grote publiek. Veel mensen zoeken wel naar kortingscodes, maar staan er niet bij stil dat cadeaukaarten een structurele manier zijn om te besparen. Zeker voor frequente online shoppers is het een no-brainer: je bespaart op iets wat je toch al ging kopen, zonder concessies te doen aan merk of timing.

Kortom: of je nu een nieuwe outfit scoort, tech gear koopt of je interieur een upgrade geeft: de kans is groot dat er een digitale cadeaukaart met korting voor bestaat. Door je aankoop slim te plannen, en misschien zelfs een extensie te installeren, kun je voortaan bij élke checkout automatisch besparen. Geen geheime trucjes, gewoon slim gebruikmaken van het systeem.