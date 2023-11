​De populaire Microsoft Office 365-extensie verdwijnt

Microsoft 365 will stop supporting its Office browser extension on Google Chrome and Microsoft Edge after January 15, 2024. The extension will also be removed from the web stores. https://t.co/IbBSmhE2cv pic.twitter.com/C1TaUu4Z2Z

Edge en Chrome

Als je even snel naar Word wil, of naar Excel, dan kun je dat heel makkelijk doen met de Microsoft 365-extensie. Op die manier heb je alles lekker bij elkaar staan en dat is heel prettig werken. Zo kun je terwijl je in een call zit even snel PowerPoint openen om wat iemand zegt vast in een presentatie te gieten bijvoorbeeld. Maar aan die handigheid komt een einde: de browserextensie wordt niet langer ondersteund vanaf januari 2024. Dan moet je met een eigen handigheid op de proppen komen.

De extensie is handig omdat het een soort menu biedt waarin je de apps die tot Microsoft 365 behoren in een mooi overzicht ziet. Je klikt erop en je gaat er naartoe: heel eenvoudig. En ook heel populair: meer dan zes miljoen mensen op Chrome hebben deze extensie en op Edge is dat ook al 4 miljoen. Vooral dat laatste is interessant, want Edge is relatief nieuw als browser. Dat zoveel mensen die extensie dan toch nog hebben, zegt wel iets over hoe populair het ook nu nog steeds is.