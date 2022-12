De chat-agent van de politie heeft een heel bijzondere naam

Bel de Wouten!

Wout is in principe een heel normale naam in Nederland, maar het refereert ook naar de politie. Het is een naam die soms echter als beledigend voor de politie wordt gezien: Wout. Ooit was er een filmpje op Geenstijl dat enorm beroemd werd door het gebruik van het woord, als een jongeman roept: “Bel de Wouten!” Het is dus een gekke soort geuzennaam voor mensen die voor de politiemacht werken, wat het ook wel weer tof maakt dat de politie daar juist voor heeft gekozen. Het is een manier van de politie om deze naam om te turnen naar iets positiefs.

Wout kun je even chatten als je niet wil bellen, al kan hij niet in alle gevallen helpen. Kom je er met Wout niet uit, dan kun je ook met een echte agent in contact komen. Slim bedacht, want het stikt in december van de meldingen over vuurwerk en op deze manier kan de telefoon hopelijk open blijven voor de belangrijkere zaken. Bovendien kan de politie op deze manier sneller zien waar grote overlast is, zodat daar vlug lokale agenten heen kunnen worden gestuurd voor extra toezicht.