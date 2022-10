Politie vervaagt gezichten op kentekencamera's automatisch

Gezichten van mensen die in de auto zijn vastgelegd met een kentekencamera, die worden sinds 13 oktober op een automatische manier vervaagd. Vroeger werd dat altijd handmatig gedaan, maar de politie heeft nu geïnvesteerd in een systeem waarmee dat allemaal automatisch kan. Dat is niet alleen beter voor de privacy, maar het scheelt ook aanzienlijk veel uren mankracht.

Het gaat om zogeheten ANPR-foto’s: Automatic Number Plate Recognition. Nu komt daar dus nog een ‘automatic’ bij, nu die kentekenplaatkiekjes automatisch vaag worden gemaakt. Het is niet de bedoeling dat personen op die foto’s herkenbaar in beeld komen, maar als je een foto maakt van een auto, dan gebeurt dat nu eenmaal al snel. Nu wordt de straks de voorruit meteen vaag gemaakt door automatisering en dat is een grote plus.

Meer privacy

Het klinkt ook als een iets minder foolproof systeem, wat sowieso positief is. De politie is namelijk vorig jaar nog in verlegenheid gebracht toen aan het licht kwam dat politiecamera’s zomaar foto’s van bestuurders maakten zonder dat dat wettelijk was toegestaan. Die foto’s werden zelfs gebruikt om mensen op te sporen en in strafrechtelijk onderzoek: een kwalijke zaak, omdat de privacy hiermee in het geding is.

Het ANPR-systeem in Nederland telt 300 camera’s die de kentekens van langsrijdende auto’s controleren. Zo kan de politie op basis van het kenteken meteen zien welke bestuurder nog een flinke boete heeft openstaan. Het helpt dus zeker bij de opsporing, maar nu dus alleen van voertuigen, en niet zozeer van mensen. Een stuk beter dan hoe het eerst werkte. Niet dat je allerlei gekke dingen in de auto moet doen die de politie niet mag zien: ogen op de weg graag, maar het is niet oké om mensen zichtbaar te kieken in een systeem dat niet bedoeld is voor de opsporing van mensen.