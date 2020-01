​Londen gaat iedereen filmen om gezochte criminelen te vinden

Wanneer zo iemand wordt opgemerkt in de Engelse hoofdstad, dan krijgt de politie een soort pushnotifactie om ze te laten weten wie er gesignaleerd is en waar. Vervolgens is het aan de agent om te bepalen of dat inderdaad die persoon is, want het systeem is niet gemaakt om te beslissen om tot actie over te gaan, het is puur bedoeld om te signaleren. Zo moet altijd een mens de situatie beoordelen voor de politie erop af gaat.

De Metropolitan Police Service van Londen zal binnenkort Live Facial Recognition ( LFR ) uitrollen. Hiermee kunnen via camera’s die door heel Londen hangen live opnames worden gemaakt van mensen die op straat lopen. De politie doet dit met het doel om gezochte criminelen op te sporen. Het systeem is getraind op het zoeken naar bepaalde gezichten, die vaak toebehoren tot mensen die worden verdacht van geweldpleging, kindermisbruik of kidnapping.

Menselijk oordeel

Assistent-commissaris Nick Ephgrave zegt erover: “Als moderne politiemacht is het onze taak om nieuwe technologieën te gebruiken om de mensen in Londen te beschermen. Onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het publiek ons hierin steunt.” Daarnaast zal de politie voor het live gaat flyers verspreiden op de locaties waar deze technologie wordt gebruikt. Het is uiteindelijk ook niet heel speciaal: in casino’s wordt deze technologie al veel langer gebruikt om bijvoorbeeld te controleren of er geen mensen zijn die kaarten tellen of op andere wijzes valsspelen.

Aan de andere kant zijn er ook tegenstanders die menen dat het op China begint te lijken. In China zijn er ongeveer 200 miljoen camera’s geplaatst door de overheid. Als je daar door het rode licht wandelt, dan kun je erop rekenen dat je gezicht op een scherm wordt getoond en je per sms nog even een boete mag aftikken. Zo ver zal het in het Westen niet snel komen, maar mensen hebben vanzelfsprekend vragen over privacy. Immers zien deze systemen alles en worden ze gevoed met materiaal dat door mensen is gemaakt.

Camera's in Londen

Als er alleen een vage foto is van een verdachte (wat wel vaak voorkomt, omdat deze mensen meestal camera’s slim weten te omzeilen), dan is de kans groter dat de verkeerde persoon wordt uitgekozen. Juist daarom drukt de politie het publiek op het hart dat het altijd eerst zelf controleert om wie het gaat en of er actie wordt ondernomen. Bovendien wordt het systeem niet zomaar losgelaten op alle camera’s in Londen, maar alleen bepaalde vooraf geselecteerde camera’s.