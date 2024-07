De allerlelijkste website van 2024 wil geen restyle

Kruidvat ontspringt de dans: Marktplaats ontspringt de dans: maar het is taxibedrijf Taxi Poll uit Groningen niet gelukt. Taxi Poll heeft officieel de allerlelijkste website van 2024. Van het feit dat de site niet eens https heeft, tot de ‘Sound’-gif die linksbovenin prijkt. Het is een website die je anno 2024 eigenlijk niet eens meer kunt maken, zo lelijk: al zou je het willen. De programma’s die je kunt gebruiken om sites te maken zijn simpelweg veel te goed geworden, daarmee kun je een gedrochtje als deze er niet meer uit weten te halen. Maar goed, gelukkig wint het Groningse taxibedrijf met de verkiezing tot lelijkste website van 2024 een make-over door Hostnet. Het blijft dus niet lang zo’n lelijkerd.

Lelijkste website van 2024

Er is naast de juryprijs ook een website die van het publiek de meeste stemmen krijgt: dat is Met Alle Liefde uit Purmerend. Wij vinden het wel meevallen met deze BABS, maar aan de andere kant gunnen we het haar ook: met haar winst krijgt ze ook de restyling door Hostnet. Ze is dus met alle liefde naar de eerste plek gestemd. Wat waarschijnlijk nog het meest bijzonder is aan de website, dat is dat je geen idee hebt wat dit precies is, als je er net heensurft. Ik verwachtte een webshop met dingen met hartjes erop, maar het was een website waarvan het logo me zegt dat het een schrijver is, de foto’s alsof het een bruiloftsfotograaf is maar de afbeeldingen en tekst laten merken: dit is een BABS.

De kleuren zijn niet heel lekker bij elkaar en al met al kan het inderdaad wel een upgrade gebruiken, maar op het eerste gezicht is het niet verschrikkelijk. Zeker niet zo afzichtelijk als Taxi Poll, waarvan we ons afvragen hoe dat bedrijf aan klanten komt. Sara Mars van Metalleliefde.com zegt: : “Ik heb mezelf genomineerd omdat ik net onderweg ben als ondernemer en wel een goed visitekaartje kon gebruiken.” Spoiler alert: ze is dus wel ook nog schrijver, dus binnenkort zal haar website dat ook beter vertegenwoordigen.

Taxipoll.nl

Gelukkig is het straks allemaal voorbij en worden beide sites onder handen genomen. Hostnet doet het om te laten zien dat “een mooie en goedwerkende website voor iedereen binnen handbereik ligt”. Klaas van Taxipoll.nl denkt daar heel anders over: “Ik vind het prachtig dat ik gewonnen heb. Het betekent dat mijn site er heerlijk tussenuit springt. Als ik een nieuwe zou laten maken, wordt het er één van de honderd, want al die websites zien er tegenwoordig hetzelfde uit.” Het huidige Taxipoll werd in 2005 gebouwd met.. Notepad. Hij wil zijn site ook lekker zo laten en zal geen gebruikmaken van de restyle. In plaats daarvan wordt de waarde van de prijs aan een goed doel geschonken.