Campagne: Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert

Dat een NL-Alert een alarmmiddel is voor noodsituaties, weten de meeste mensen inmiddels wel. Dat je bij het ontvangen van zo’n alert actie moet ondernemen is ook steeds vanzelfsprekender. Dat geeft dus ruimte om wat meer te focussen op specifieke doelgroepen, zoals jongeren. En om een belangrijke boodschap toe te voegen: informeer ook anderen. Dat gebeurt met het concept ‘Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert’. Hierin vormen deelcampagnes samen een herkenbare en aansprekende campagne.

Elkaar helpen

Het overkoepelende concept spreekt meerdere doelgroepen aan, met verschillende boodschappen. Dit keer: lees het bericht, volg het handelingsperspectief op, en informeer anderen. Want hoewel 93% van de mensen een NL-Alert ontvangt, bereikt het bericht niet iedereen. Doordat ze geen telefoon bij zich hebben bijvoorbeeld. Of doordat de telefoon geen verbinding heeft met een Nederlandse zendmast. Daarom roepen men in deze deelcampagne op om alert te zijn op mensen in je omgeving die het NL-Alert mogelijk gemist hebben, en die persoon te informeren. Zo helpen we elkaar.

Humor met een serieuze boodschap

In de campagne zien we humoristische situaties waarin mensen elkaar informeren, ook al komt dat even niet zo lekker uit. Uit eerder onderzoek blijkt: humor werkt. Het maakt de boodschap aansprekender en vergroot de urgentie. Daarom is er, ondanks de serieuze context, gekozen voor een humoristische aanpak die rampscenario’s mijdt en juist positieve emoties benadrukt, zoals saamhorigheid.