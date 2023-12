NL-Alert heeft een aparte app gelanceerd

De maandelijkse test van het luchtalarm werd enkele jaren geleden uitgebreid met een alarmsysteem voor mobiele telefoons, NL-Alert. Daarvoor hoefde je geen app te downloaden, al had NL-Alert die sinds 2020 wel. NL-Alert werkt in principe automatisch wanneer je bij de functie voor ‘Mobiele noodmeldingen’ op je Android telefoon ‘NL-Alert’ ingeschakeld had. Op de iPhone vind je de ‘Noodmeldingen’ instelling bij ‘Meldingen’ in het instellingen menu. De mobiele noodmeldingen worden door NL-Alert twee keer per jaar getest, in december en juni, tegelijkertijd met de maandelijkse luchtalarmtest – om 12 uur op de eerste maandag van de maand.

App voor grensgebieden, slechthorenden en -zienden

Tijdens de tests werd al vaker geconstateerd dat lang niet iedereen de noodmeldingen van NL-Alert op zijn of haar mobiele telefoon ontvangt. Vaak heeft dat de maken met bovengenoemde instellingen, maar het kan ook een andere (netwerk gerelateerde) oorzaak hebben. Daarnaast waren de meldingen ook niet altijd te lezen of horen door mensen met een gehoor- of visuele beperking. Speciaal voor hen, en mensen die zich in een van de grensgebieden in Nederland - net over de Duitse of Belgische grens – bevinden, heeft NL-Alert een nieuwe app gelanceerd. Die is zowel in de App Store (Apple) als Google Play Store (Android) te vinden.

De app, waarvoor vanaf begin volgend jaar een campagne start om hem bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen, heeft onder andere diverse toegankelijkheidsopties voor mensen met gehoor- of visuele beperkingen. Denk daarbij aan inzoomen, een donkere modus voor betere leesbaarheid, een tekst naar spraak functie en het knipperen van de cameraflitser.