Buienalarm bereikt 5 miljoen gebruikers in extreem droog jaar

Met 2025 op koers om één van de droogste jaren ooit te worden, heeft Buienalarm in juni de mijlpaal van 5 miljoen actieve gebruikers behaald. In een tijd waarin regen toch zeldzaam is, blijkt lokale weersinformatie voor miljoenen Nederlanders toch belangrijk.

Jaco Wezel, van Buienalarm, legt uit: “Mensen willen niet alleen weten wanneer ze een bui moeten vermijden, maar vooral wanneer de regen eindelijk valt. Van tuinliefhebbers en agrariërs tot sporters en organisatoren van events, iedereen kijkt uit naar die ene bui.”

Minder regen

Hoewel het eerste halfjaar van 2025 50% minder regenuren dan normaal liet zien, steeg het gebruik van Buienalarm juist. Vooral wanneer regen werd verwacht, zochten meer mensen naar nauwkeurige informatie.

Buienalarm blijft dus een van de populairste weerapps van Nederland. De app biedt nauwkeurige buienmeldingen, radarbeelden en gepersonaliseerde notificaties. “Elke druppel telt, en juist dan wil je zeker weten wanneer er regen aankomt,” aldus Jaco Wezel.

Naast Buienalarm bereikt Infoplaza, met andere platformen zoals Weeronline en Weerplaza, maandelijks ongeveer 16 miljoen gebruikers. Daarmee is het een van de grootste aanbieders van weersinformatie in Nederland.