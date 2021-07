​Brisant: opnieuw notulen gelekt uit de ministerraad d.d. 18 juni jl.

Inderdaad, er zijn wederom notulen gelekt uit de ministerraad. Een geheim te houden Limburgse bron heeft delen van de notulen aan mij weten door te spelen. Het gaat daarbij om de notulen van de ministerraad van vrijdag 18 juni jl. toen er zogenaamd unaniem werd ingestemd met de grootschalige versoepelingen van de coronaregels met ingang van 26 juni jl. Onderstaand volgt een brisante inzage in delen van het transcript van deze ministerraad. Ondanks het feit dit een column betreft, kan ik mij als gewetensvol onderzoeksjournalist toch nauwelijks voorstellen dat de geschetste situatie substantieel afwijkt van de werkelijkheid....



(...)

Mark Rutte: Voor het laatste punt van deze agenda geef ik het woord aan Hugo.

Hugo de Jonge: Mensen, Mark, Ferd en ik vinden dat het tijd is om de coronaregels, in afwijking van het uitstekend doordachte heropeningsplan voor Nederland, reeds per 26 juni a.s. grootschalig te versoepelen. Met het relatief hoge aantal besmettingen in Nederland ten opzichte van de andere Europese landen is het echt noodzakelijk om aan de andere landen te tonen dat we echt veel, veel beter schijnen dan dat we in werkelijkheid zijn, zeg maar....

Kajsa Ollongren: Is dat nu wel verstandig? Juist, omdat je zelf zegt dat Nederland een relatief hoog aantal besmettingen heeft in relatie tot de rest van Europa?

Mark Rutte: Ja, weet je Kajsa, we zijn inmiddels een beetje het lulletje van Europa aan het worden. We moeten nu gewoon even een statement laten zien, gewoon als eerste de samenleving weer volledig open gooien, Nederland op de Europese kaart zetten.

Sigrid Kaag: Welke kaart bedoel je precies, Mark?Die van het ECDC? Ik stel voor om ons toch vooral aan het vooraf zorgvuldig uitgewerkte heropeningsplan te houden. Wat zegt het OMT hierover?

Mark Rutte: Ehhh, ja die hebben we dit natuurlijk niet gevraagd. Dit betreft gewoon een politieke afweging. Jaap van Dissel en zijn trawanten zijn uiteindelijk niet de baas in Den Haag, dat ben ik namelijk nog altijd....ehhh....dat zijn wij namelijk nog altijd. Die virus-wappies van het OMT houden de samenleving het liefst nog veel langer op slot. Het is inmiddels tijd dat wij als kabinet weer eens duidelijk handelen voor het oog van de VVD-kiezers, God en de natie. Een beetje meer VOC-mentaliteit, zeg maar....

Hugo de Jonge: Weet je Sigrid, God heeft de dagelijkse leiding in handen van het CDA gelegd, daar moet je dan ook op durven te vertrouwen, Amen.

Ferd Grapperhaus: Exact, precies zoals Hugo het stelt. Ik vaar al jaren op God als het aan komt op de bestrijding van de georganiseerde misdaad. En zie toch eens hoe goed het gaat, recordvangst na recordvangst aan harddrugs in de Rotterdamse haven en nog belangrijker: er is aankomende september al bijna twee jaar niemand meer neergeschoten rondom het proces met Nabil B. als kroongetuige, een geweldig resultaat toch? Inderdaad, onze inspanningen werpen heel duidelijk hun vruchten af voor een veiliger Nederland, Amen. Fortitudo nostra Deus.

Sigrid Kaag: Heren, heren, kunnen we de VVD en God hier buiten houden, alsjeblieft?

Mark Rutte: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha..........

Hugo de Jonge: Het plan is om grotendeels alle ervaringen met de dure Fieldlab-experimenten overboord te gooien en mensen met het veel voordeligere 'testen voor toegang' gedurende 40 uur onbelemmerd toegang te bieden tot nachtclubs, discotheken en festivals. Oké, het aantal besmettingen zal iets oplopen en sommige jongeren zullen waarschijnlijk Long Covid oplopen....eigen schuld, dikke bult....maar het belangrijkste is dat het een hele mooie rustige zomer wordt voor ons....allemaal....ehhh....ik bedoel voor heel Nederland.

Kajsa Ollongren: Hoezo, eigen schuld, dikke bult? Als wij zeggen dat het weer kan en mag, dan kun je toenemende besmettingen toch niet zomaar op het bordje van de jongeren schuiven?

Hugo de Jonge: Ja, maar....het uitgangspunt is om dat toch wel te doen. Zeg maar een soort van briljante afleidingsmanoeuvre. Ja mensen, welkom in de wereld van de grote mannen-....ehhh....mensenpolitiek.

Kajsa Ollongren: Ik krijg toch echt het gevoel dat het allemaal wat te snel gaat.

Sigrid Kaag: Ja, dat gevoel krijg ik ook. Laten we ons aan het vooraf zorgvuldig uitgewerkte heropeningsplan houden.

Mark Rutte: Dames, dames, de ministerraad is geen plaats om jullie gevoelens te delen. Dat doen jullie maar in de slaapkamer, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha..........

Hugo de Jonge: Ja mensen, en als het vervolgens toch helemaal uit de hand dreigt te lopen met het aantal besmettingen, dan kunnen we altijd na een paar weken alsnog besluiten om de boel wederom dicht te gooien. Stel je toch eens voor hoe stoer dat zou zijn. Groter dan God en volstrekt badass op mijn allernieuwste bordeelsluipers de regie tussentijds weer terugnemen. Iedereen zal versteld staan om mijn....ehhh....onze daadkracht. Maar ik hoop uiteraard niet dat dit nodig zal zijn, Amen.

Ferd Grapperhaus: Amen. Fortitudo nostra Deus.

Sigrid Kaag: Dat 'testen voor toegang' is dat wel echt waterdicht? Als overheid hebben we geen al te beste naam als het gaat om te voorzien in slimme ICT-oplossingen?

Hugo de Jonge: Zo waterdicht als onze dijken, nietwaar Cora, knipoog? Derhalve bemoeien we ons totaal niet met 'testen voor toegang'. We laten dit zo gezegd over aan de markt, de ondernemers en de jongeren. God zegene de greep. Voor alle duidelijkheid, we spreken hierbij af dat als het achteraf totaal niet blijkt te werken we eerst de app en vervolgens de jongeren hiervan de schuld geven. Slechte app en onverantwoordelijke jongeren zo gezegd, dat slikt vrijwel iedereen, ha, ha, ha.

Mark Rutte: Bovendien zijn wij toch al volledig gevaccineerd en lopen daarom geen risico meer op Long Covid, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha..........

Mark Rutte: Weten jullie meisjes, Hugo, Ferd en ik zijn het nu wel even zat om continu met het coronabeleid bezig te zijn. Er ligt namelijk ook nog een kabinetsformatie op ons te wachten (gaap) en daar willen we ons nu volledig voor inzetten. Dat wil zeggen in ieder geval vanaf onze terugkomst van het zomerreces, zodat er begin november, eind november of in ieder geval ergens voor de kerst tenminste duidelijk is welke linkse partijen hier bewust de boel traineren, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha..........

[- doorgestreept, code Rutte 666, ICT-maatregel ter verwijdering input mislukt @#3error-]

Sigrid Kaag: Wel godverdomme, Mark. Ik ben het hier dus totaal niet mee eens.

Kajsa Ollongren: Ik schaar mij volledig achter jou, Sigrid. En Mark, jij hebt schijnbaar geen enkel idee wat het betekent om met langdurige gezondheidsproblemen te moeten dealen?

Mark Rutte: Notulist, wil je de laatste opmerkingen van zure Sigrid en domme Kajsa negeren!

[- doorgestreept, code Rutte 666, ICT-maatregel ter verwijdering input mislukt @#3error-]

Mark Rutte: Oké, oké, rondkijkend kom ik dus tot de conclusie dat wat mij betreft alles conform en unaniem is besloten. Kajsa, breng jij de notulen nog even naar het kabinetssecretariaat, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha....nee hoor, geintje, meid....mensen, een hele fijne zomer gewenst, we zien elkaar wel weer ergens begin september (gaap).





Naschrift: het eerste deel van de notulen is onleesbaar als gevolg van waterschade....