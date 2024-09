Bol verhoogt de prijs van zijn Select-abonnement

Webwinkel Bol wordt een tikkeltje duurder voor zijn vaste klanten. Mensen die een Select-abonnement hebben betaalden altijd 9,99 euro, maar dat werd in 2022 11,99 euro. Nu wordt het 15 euro. Let wel: het is per jaar 15 euro, dus niet per maand. Per maand ben je dan 80 cent kwijt aan je Bol-voordelen.

Select van Bol

Bol.com, sorry: Bol heeft voor vaste klanten die abonnementsvorm Select jaren geleden in het leven geroepen. Het doet een beetje denken aan Prime van Amazon, waarbij je speciale aanbiedingen krijgt, meer mogelijkheden voor wat betreft bezorging en toegang tot de streamingdienst Prime Video.

Nu heeft Bol geen streamingdienst, dus dat laatste zit niet bij je Select-abonnement inbegrepen, maar wel die speciale Select-aanbiedingen en meer keuze bij bezorging zonder dat je extra verzendkosten hoeft te betalen. Je spaart daarna voor cadeautjes (vaak een paar euro korting) als je veelvuldig bestelt en je kunt in sommige gevallen retouren gratis laten ophalen.

Ik mag geen select meer van mijn verloofde… ⬇️ @bol_com 😂 pic.twitter.com/EA8SpAVBYD — Bloemenliefhebber 🌼 (@mommyvanstijn) July 3, 2024

Geen reden

Nu wordt het dus iets duurder, zonder dat Bol een verklaring geeft waarom. Bij de prijsverhoging in 2022 waren het de gestegen kosten voor brandstof en transport, maar waarom het nu is, dat is onbekend. We zijn nieuwsgierig of Bol misschien meer van plan is: zou het andere voordelen willen toevoegen bijvoorbeeld? Het heeft natuurlijk geen streamingdienst, maar het zit wel onder de vlag van Ahold Delhaize.

Hoe op zichzelf staand het ook is: het zou interessante samenwerkingen kunnen doen met Albert Heijn of Etos bijvoorbeeld. Dan bedoelen we niet de pakjesservice van Bol bij de Albert Heijn-counter of pakketkluis, maar andere opzetten waardoor het Select-abonnement net even wat meer voordeel biedt. Iets waardoor je je als fanatieke klant speciaal voelt: dat is immers waar dit soort loyaliteitsprogramma’s voor zijn, toch?

Vooralsnog zal de prijsverhoging van Select naar alle waarschijnlijkheid niet zorgen voor spontane opzeggingen: daarvoor is het verschil niet groot genoeg. En ja, misschien is dat uiteindelijk wel waarom Bol ervoor kiest: het komt er voor zover we dat kunnen inschatten prima mee weg. Aan de andere kant zien we op social media wel wat mensen die zich vooral afvragen wat er de reden van is, dat Bol de prijs wel omhoog doet maar aangeeft ‘geen grote aanpassingen’ te hebben gedaan. Sommige mensen vragen ze vooral af: als er niks anders wordt, waarom kost het dan meer? En ja, ook daar moeten we ze misschien gelijk in geven, een inflatiecorrectie zoals telefoonproviders jaarlijks mogen weggeven kan dit toch amper genoemd worden. Of zou Bol zich even selectief doof houden voor deze kritiek?