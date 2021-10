​Bitcoin verbieden is onzinnig en elitair

Als crypto-ondernemer die na een uitvoerige kwaliteitscontrole bij De Nederlandsche Bank goedkeuring heeft gekregen om Bitcoin-automaten in Nederland te exploiteren, sta ik versteld dat gereputeerde opiniemakers en gezagdragers met droge ogen pleiten voor het verbieden van Bitcoin. Simpel gezegd, wat internet voor de verspreiding en de snelheid van informatie heeft gedaan zal aanjager Bitcoin – in combinatie met blockchain technologie en gespecialiseerde cryptovaluta – de komende jaren gaan doen voor de snelheid en verspreiding van financiële dienstverlening. Met andere woorden: Bitcoin willen verbieden is een lachwekkende, maar onder intellectuelen blijkbaar populaire poging om vooruitgang te blokkeren.



Cryptorevolutie



Steeds maar weer lees ik opiniestukken over volatiliteit, milieubelasting en onveiligheid van de Bitcoin, waarbij de traditionele valuta als de euro en de dollar gunstig zouden afsteken. En dat terwijl de vernieuwing van de cryptorevolutie al deze gelegenheidskritiek verre overstijgt. Want dankzij Bitcoin en de blockchain zal de kwaliteit en de toegankelijkheid van financiële dienstverlening een enorme sprong gaan maken. Voor iedere aardbewoner, en zeker voor hen die een kleine beurs hebben of op een afgelegen plek wonen. Pleiten voor het verbieden van Bitcoin valt daarom in dezelfde categorie als pleiten voor de postkoets omdat treinen, ook ooit een eng en nieuw verschijnsel, te snel gaan.

Geld en transacties



Het is verleidelijk om alle onterechte aantijgingen tegen Bitcoin te ontzenuwen. Maar nog belangrijker dan dat, zeker voor de leek, is te begrijpen dat internet noch Bitcoin de criteria veranderen van wat betrouwbare informatie is of wat een betrouwbare geldtransactie. De wereld wordt niet op zijn kop gezet. Het enige dat staat te gebeuren en wel op dramatische wijze: de toegang tot geld en transacties zal enorm worden versneld en vereenvoudigd. Met als cruciale kenmerk dat de wereldwijde kermis van heen en weer reizend geld straks niet meer aangewezen hoeft te zijn op speculerende en dikwijls in de rechtbank veroordeelde knooppunten, zoals banken. En dat zakendoen met de snelheid van het licht voor iedereen beschikbaar zal worden. Ook voor de spreekwoordelijke dagloners in een lemen hut, die in het huidige financiële systeem niet aan de bak komen.

Het is op zijn minst ironisch dat liberale economen en politici, die in dit deel van de wereld dominant zijn en met de mond belijden dat de economie een eerlijk speelveld moet zijn, ineens gaan piepen als het voor de hand liggende ‘wereldgeld’, Bitcoin, aan invloed dreigt te winnen. Terwijl ze kennelijk geen enkele moeite hebben met het beleid van centrale banken, zoals de ECB, die politiek gemotiveerde programma’s tot het bijdrukken van euro’s rondstrooien, waar de burger nul invloed op heeft, maar wel de negatieve (inflatoire) gevolgen van moet slikken. Is het nou echt zo dat wij niet verder kijken dan onze neus lang is? En die doorgaans verstandige Sander Schimmelpenninck het op z’n calvinistisch niet kan verkroppen dat er enkele vroege instappers, die hij voor nietsnutten houdt, rijk zullen worden van de waardestijging van Bitcoin?

Als zelfs de directeur van het CPB pleit voor een verbod, zijn we al een gevaarlijk eind op weg onszelf een blinddoek richting toekomst voor te binden. Nota bene in een land dat door de eeuwen heen naam heeft gemaakt vanwege de creatieve en voortvarende handelsgeest.

[Fotocredits © rcfotostock - Adobe Stock]