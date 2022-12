Amsterdamse internetknooppunt verachtvoudigd snelheid

De NL-ix maakt bovendien onderdeel uit van een netwerk dat de 100 belangrijkste datacenters in Europa met elkaar verbindt. Daarmee is het tevens een van de belangrijkste internetknooppunten voor de internetvoorziening aan duizenden bedrijven en miljoenen consumenten in Nederland en Noord-West Europa.

De voortdurende groei van het internet dataverkeer, gemiddeld met 20 procent per jaar de afgelopen vijf jaar, maakt dat internetknooppunten zoals de NL-ix, hun capaciteit ook regelmatig moeten opwaarderen. In 2022 is het dataverkeer voor het eerst de grens van 100Tbps gepasseerd.

De NL-ix was al geen 'langzaam' internetknooppunt, maar het heeft de beschikbare bandbreedte voor datacenters in een klap verachtvoudigd, van 100 naar 800Gbps . Daarmee is het nu een van de snelste knooppunten voor internetverkeer ter wereld geworden. Voor deze upgrade werkt de NL-ix samen met Nokia. Behalve fors meer bandbreedte is het knooppunt ook energiezuiniger geworden.

Energiezuiniger

Het energieverbruik van datacenters is al jaren een punt van discussie en aandacht. Met de huidige situatie op de energiemarkt wordt energiebesparing nog belangrijker dan het als was. De nieuwe apparatuur van Nokia verbruikt per gigabit (Gb) ongeveer een achtste van de hoeveelheid stroom die de eerder gebruikte apparatuur nodig had (0.9115 tegen 0,1065 Watt per Gb).

Daarnaast is het nieuwe netwerk efficienter en eenvoudiger ingericht. Daardoor zijn actieve netwerk-componenten in de datacenters overbodig geworden. Dat zorgt voor een verdere verlaging van het stroomverbruik per Gigabit. Dit betekent dat de verwachte groei van het Internetverkeer op het NL-ix netwerk kan worden gerealiseerd met een afnemend stroomverbruik.

"Deze grote stap naar 800 Gbps door NL-ix, maakt Amsterdam de eerste 'Next Gen Data Hub' van de wereld. Het versterkt de positie van Nederland als Digital Gateway to Europe en als dataknooppunt in capaciteit, terwijl het tegelijkertijd het totale energieverbruik verlaagt. Een prachtig voorbeeld van de nieuwe economie die naast digitaal ook duurzaam is", aldus Stijn Grove, directeur van de Dutch Data Center Association.