​Amazon opent eerste Nederlandse fulfillment center in Almelo

Amazon opent vandaag haar eerste Nederlandse fulfillment center in Almelo en breidt daarmee haar klantenaanbod uit. Het nieuwe magazijn is een aanvulling op het sorteercentrum in Rozenburg, en stelt Amazon in staat een breed scala aan Nederlandse merken toe te voegen aan het assortiment en de winkelervaring voor klanten verder te verrijken. Het magazijn heeft een opslagruimte van 2.200m3 en kan tot 25.000 pakketten per dag verwerken. Op de lange termijn zal het magazijn werkgelegenheid bieden aan bijna 170 medewerkers.

12.000 nieuwe producten Op Amazon.nl worden naar verwachting zo’n 12.000 nieuwe producten van meer dan 400 merken toegevoegd aan het assortiment. Daarbij zal het assortiment aan levensmiddelen worden uitgebreid met nieuwe producten, zodat consumenten ook voor hun dagelijkse boodschappen bij Amazon terecht kunnen. Enkele toonaangevende nieuwe merken die vanaf nu beschikbaar zijn op Amazon.nl zijn Ariel, Calvé, Dreft, Lindt Clipper, Nintendo, Optimum Nutrition, Sony en Unox.

De opening van ons lokale fulfillment center is een belangrijke mijlpaal, waarmee we de geweldige ontvangst van Amazon door Nederlandse klanten sinds onze lancering in Nederland in 2020 bestendigen. We zijn uitgegroeid tot een van de toonaangevende online winkels in Nederland. Het magazijn stelt ons in staat om nieuwe gewaardeerde Nederlandse en internationale merken aan ons assortiment toe te voegen en hun producten sneller te leveren. Deze stap zal ons helpen om het meest klantgerichte bedrijf van Nederland te worden. - Roeland Donker, Country Manager bij Amazon Nederland.

Businesspark Twente

Het fulfillment center is gevestigd in Businesspark Twente en geniet een gunstige geografische ligging vlakbij de grens met Duitsland, waardoor het naadloos aansluit op het internationale logistieke netwerk van Amazon. Voor de huur van het gebouw heeft Amazon een meerjarige huurovereenkomst afgesloten met Bleckmann, dat tevens de operationele werkzaamheden verzorgt. Het magazijn is een aanvulling op Amazon’s huidige logistieke dienstverlening in Nederland.

Amazon in Nederland Amazon heeft in Nederland inmiddels bijna 1.250 medewerkers en is gevestigd met haar hoofdkantoor in Amsterdam, een sorteercentrum in Rozenburg (DNL1) en dus nu het nieuwe fulfillment center in Almelo. Op dit moment telt de logistieke vloot van Amazon in Nederland meer dan 260 bestelwagens, waaronder ongeveer 40 elektrische bestelwagens. Via Amazon.nl zijn meer dan 600 miljoen producten beschikbaar en profiteren klanten met Amazon Prime lidmaatschap van gratis bezorging, onbeperkt Prime Video streamen, toegang tot games met Prime Gaming en onbeperkte opslag met Amazon Photos.