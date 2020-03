​Amazon nu echt van start in Nederland

Vanaf vandaag, 10 maart, kan iedereen in Nederland via www.amazon.nl online gaan shoppen. Er komen in een klap meer dan 100 miljoen producten beschikbaar in zo'n 30 categorieën, waaronder Boeken, Beauty, Computer, Elektronica, Keukenapparatuur, Games, Kleding, Schoenen, Speelgoed, Muziek, Sport en Wonen.

"Met Amazon.nl willen we geven waar onze Nederlandse klanten ons om vroegen: de mogelijkheid om in een Nederlandstalige Amazonwinkel te kopen, met toegang tot een lokaal en internationaal productaanbod van Amazon en betrouwbare verkopers, gekoppeld aan snelle bezorging. Het is onze missie Nederlandse klanten een uitgebreid productassortiment, lage prijzen en gemak te bieden en we zullen er alles aan doen om aan hun verwachtingen te voldoen," aldus Alex Ootes, Vice President EU Expansion bij Amazon.

Klant staat voorop

Duidelijk is in ieder geval dat bij Amazon de klant centraal staat. Ze willen het leven van klanten vereenvoudigen en bijdragen aan hun succes. Klanten kunnen dan ook overal en altijd shoppen, via een computer, tablet of smartphone of met de Amazon Shopping app. Het aanbod op Amazon.nl omvat Nederlandse merken als Philips, Rituals, Friesland Campina, Hunkemöller en Scotch & Soda en internationale merken als Samsung, Bose, Mattel, Hasbro, Lego en Bosch. Alle klanten die winkelen op Amazon.nl krijgen miljoenen producten gratis thuisbezorgd bij bestellingen vanaf €20. Klanten kunnen makkelijk producten vinden in het groeiende aanbod, klantenrecensies lezen, gepersonaliseerde aanbevelingen zien, verlanglijstjes maken en hun bestellingen volgen.

Maar vandaag is slechts het begin van Amazon in Nederland. "We gaan altijd voor de lange termijn bij Amazon en streven naar de beste klantervaring in Nederland," aldus Roeland Donker, Country Manager Amazon.nl. "We werken dagelijks keihard aan het uitbreiden van ons assortiment, lage prijzen en een gebruiksvriendelijke winkelervaring om het vertrouwen van de Nederlandse consument te winnen."

Kans voor Nederlandse bedrijven

De lancering van het volwaardige Amazon.nl zal het voor Nederlandse bedrijven makkelijker maken om via Amazon te verkopen, hun producten in heel Europa aan te bieden en meer klanten te bereiken. Amazon biedt verkooppartners toegang tot makkelijke listing hulpmiddelen, veilig betalingsverkeer, promotionele ondersteuning en rapporten en analyses om de verkoop te verbeteren. Amazon helpt klanten miljoenen unieke producten te vinden en helpt verkooppartners - waaronder vele midden- en kleine bedrijven - meer dan 300 miljoen actieve klanten wereldwijd te bereiken. In 2019 verkochten bijna 225.000 midden- en kleine bedrijven gemiddeld elk voor meer dan $100.000 op Amazon wereldwijd.

"Vandaag bieden duizenden Nederlandse verkopers hun producten al te koop aan op Amazon.nl en op andere Amazon sites in Europa en in de VS. We hopen dat internationale klanten het Nederlandse aanbod zullen waarderen en onze Nederlandse verkooppartners doen groeien met elke aankoop die ze doen," zo vervolgt Donker. "Het midden- en kleinbedrijf dat via Amazon verkoopt, creëerde naar schatting al 1,6 miljoen banen wereldwijd en we hopen dat het Nederlandse bedrijven net zo goed zal vergaan."

Retail in Nederland

De verwachting is wel dat de entree van Amazon in Nederland de retailsector op zijn kop gaat zetten. Overal waar het Amerikaanse bedrijf actief is is het op zoek naar marktdominantie. Dat zal in ons land niet anders zijn. We zoeken snel de vergelijking wat het zal betekenen voor spelers als Coolblue en bol.com, maar waarschijnlijk krijgt de gehele retailsector hiermee te maken. Fysiek of online, je zal iets moeten bedenken om op te boksen tegen dit Amerikaanse powerhouse, dat meer dan 800.000 personeelsleden heeft verspreid over meer dan 30 landen en wereldwijd al goed is voor meer dan 300 miljoen actieve klanten.