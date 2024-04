Altijd online voor je werk? Steeds meer landen tegen altijd online

Het coronavirus heeft ons veel narigheid gebracht, maar ook de prettige bijkomstigheid dat je wat meer kunt thuiswerken. Voel je je een beetje ziek, dan hoef je je niet meteen ziek te melden, want je kunt gewoon thuiswerken en hoeft niet de trein weer in. Of wordt er een pakketje bezorgd, dan hoef je je buren niet lastig te vallen. Er is echter ook een nadeel aan dat overal kunnen werken: je kunt overal werken. En dus denken mensen dat ze dan ook altijd online moeten zijn.

Telewerken is geen follieke. Het is een manier om betere werk-privébalans te vinden. Met vallen en opstaan. Een beetje manager weet dat goed op te vangen. Het zou een recht moeten zijn, geen gunst.

Right to disconnect

Vroeger was het werkleven en het privéleven veel meer afgekaderd: je hebt enerzijds je privéleven met je gezin, sporten, vrienden, anderzijds je werk. 40 uur per week tussen 08:30 uur en 17:00 uur ben je in werkmodus, maar alle tijd daaromheen hoef je dat niet te zijn. Je doet je computer of je werkkleding uit en je bent een vrij man. Dat is mede door de komst van smartphones, maar ook het thuiswerken enorm veranderd. In sommige bedrijven is het heel normaal geworden om collega’s om 11:00 uur ‘s avonds nog met vragen te bestoken.

De ene persoon ligt dat beter dan een ander. Waar de een lekker door de dag heen fladdert en werkzaamheden succesvol aanpast op zijn leven en andersom, is er bij sommige mensen wel degelijk de behoefte aan een meer afgekaderde werkdag. In sommige landen is er daarom zelfs in de wetgeving vastgelegd dat mensen het recht hebben om ook af en toe offline te zijn. Op die manier hopen overheden onder andere het aantal burnouts en stakingen terug te dringen. Altijd aanstaan wordt daar niet als iets positiefs gezien. Onder andere Spanje, Ierland, Argentinië, Mexico en Frankrijk hebben dit soort wetgeving. Californië krijgt het nu waarschijnlijk ook: het right to disconnect.