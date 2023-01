​5 redenen om niet thuis te werken, maar op een andere plek

Thuiswerken is heerlijk, maar het kan nog beter. Hoewel het niet bij elk bedrijf kan (zeker niet zonder het te melden), zijn er genoeg organisaties die het prima vinden als je niet thuiswerkt in je huis, maar op een andere plek. Gelukkig maar, want er zijn veel redenen om helemaal niet thuis te werken, maar ergens anders.



Omdat het te druk is in huis

Of het nu je partner is die constant zit te bellen of kinderen die je videomeeting komen binnenwandelen: de meest voor de hand liggende reden om niet thuis te werken, maar lekker op een andere locatie, dat is dat het thuis veel te druk is. Kinderen hebben zorg nodig, partners kunnen soms ook wel wat alleen-tijd gebruiken: reden genoeg om even de deur achter je dicht te trekken.

Omdat er wordt geklust in huis

Als er iets altijd gebeurt bij klussen, dan is het wel dat ze uitlopen. Denk jij dat die kleine verbouwing in de badkamer betekent dat je een dagje niet kunt douchen, blijk je twee weken verder te zijn en nog steeds niet thuis te kunnen genieten van een warme douche. Soms kun je dan maar beter even een huisje huren in eigen land, waardoor je je niet in allerlei bochten hoeft te wringen. Je moet er wel bewust van zijn dat er werkmannen door je huis marcheren zonder je toeziend oog: iets waar niet iedereen tegen kan.

Omdat je meer ontspanning nodig hebt

Ben je iemand die om 8 uur begint te werken en bijna zonder eetpauzes of wc-stops doorwerkt tot je om half 7 beseft dat je misschien toch écht wat moet gaan eten? Ga dan naar een plek die je iets meer weet te inspireren voor jezelf te zorgen. Een mooi huisje in de natuur bijvoorbeeld, waarbij je in de pauze even een rondje buiten wandelt, en waarbij je misschien wel geïnspireerd bent om lekker om 5 uur je laptop dicht te klappen zodat je even rustig van het mooie uitzicht kunt genieten met een fijne kop thee.