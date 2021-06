Alibaba webbrowser niet bepaald incognito in incognito modus

De UC Browser van Alibaba dochter UCWeb is, zo heeft een cybersecurity expert ontdekt, in incognito modus niet zo incognito als je zou mogen denken. Ook wanneer je denkt dat je browsergedrag privé blijft, wordt de bowser- en zoekgeschiedenis gewoon gelogd en naar de servers van UCWeb gestuurd. Dat staat niet alleen haaks op wat de UC Browser app zelf beloofd, maar ronduit misleidend. Maar ja, om nu te zeggen dat ik heel erg verbaasd was bij het lezen van dit bericht… nee, niet bepaald.

Browsegeschiedenis én IP-adressen gelogd

Cybersecurity expert Gabi Cirlig heeft onthuld dat zowel de Android als iOS versie van UC Browser de gegevens van elke website die een gebruiker bezoekt, ongeacht of deze zich in de incognito modus bevindt of niet, op de servers van UCWeb opgeslagen worden. En daar stop het niet. Volgens de expert worden ook de IP-adressen van de gebruiker gelogd. Daarmee is de locatie van de gebruiker van de app met een redelijke nauwkeurigheid, tot regio of stad, te bepalen.

Daarnaast krijgt elke gebruiker ook een ID-nummer. Hiermee kan UCWeb precies per gebruiker volgen waar hij zoal naar toe surft, wat hij bekijkt en daar een analyse op los laten. Op dit moment is nog niet duidelijk wat Alibaba en UCWeb met die data doen, maar het feit dat ze al die gegevens, ook wanneer je als gebruiker denkt dat je incognito over het web aan het browsen bent, verzamelen voorspelt natuurlijk niet veel goeds.