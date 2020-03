Aantal ondernemers verwacht de volgende economische crisis in 2021

Financelabs BV heeft in samenwerking met Boekhouder.nl een onderzoek gehouden naar de economische verwachtingen van ondernemers. Uit de cijfers blijkt dat 21% van alle respondenten deze al 2021 verwacht. Een kleiner deel (13%) van de ondernemers denkt dat de crisis zich nog dit jaar zal openbaren. En 14% is van mening dat er nooit meer een economische crisis zal volgen. De overige respondenten verwachten een crisis ergens in de komende jaren van 2022 - 2025.



Daarnaast vroeg men zich af of, en zo ja in hoeverre klimaatverandering hun business in de toekomst kan gaan beïnvloeden.Opvallend is dat bedrijven zich daar niet zoveel zorgen om maken. Maar liefst 70% van alle respondenten denkt dat dit geen invloed op de zaken zal hebben. Dat terwijl het wereldwijd toch echt al impact heeft.

Het coronavirus

Hoewel zeer recent, vond het onderzoek in de afgelopen maanden plaats, toen de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus nog niet zo groot waren. Hoogst waarschijnlijk ligt het aantal ondernemers dat op dit moment een economische crisis verwacht op dit moment daardoor aanzienlijk hoger. Daarbij valt op dat zzp’ers aanzienlijk somberder zijn dan VOF’s en BV’s. Bijna 50% van de zzp’ers verwacht de volgende crisis al in 2020, 2021 of 2022.