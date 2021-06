56% van alle Nederlanders plaatste vorig jaar een video online

Bizar: 56 procent van alle Nederlanders zette in de afgelopen twaalf maanden een video online. Dat hoeft niet per se een YouTube-video te zijn, want dat kan ook een video op Facebook of Instagram zijn. Het lijkt een flink aantal, 56 procent, maar eigenlijk is dat het niet. Wereldwijd ligt dit aantal namelijk op 72 procent.

YouTube

Het gaat om allerlei soorten video’s, dus of je nu een tutorial voor de rest van de wereld hebt gemaakt van hoe je een badkamer kit, of een video die je met je familie en vriendin wil delen van hoe je high tea’d met alpaca’s: al die video’s tellen als een upload. YouTube schrijft in een rapportage dat het wereldwijd gaat om de cijfers over volwassenen van 18 tot 44 jaar, maar of dat ook zo is in het geval van Nederland, dat is onbekend. Wel bekend is dat het wereldwijde percentage aanzienlijk hoger ligt dan het jaar daarvoor, schrijft Tweakers. Hoeveel hoger, dat is onbekend.

YouTube laat in zijn Culture and Trends-rapport weten dat livestreams erg populair zijn in Nederland, zeker sinds de wereldwijde pandemie. Maar liefst 83 procent van de Nederlanders keek het afgelopen jaar een livestream. Bij zo’n livestream kun je denken aan de stream waarin Apple nieuwe producten aankondigt, maar bijvoorbeeld ook de bekende livestream van de landing van Perseverance op Mars, of de lancering van SpaceX’ Crew Dragon.

Het is sowieso de moeite waard om dat Culture and Trends-rapport te bekijken, want er zitten veel grappige referenties naar popcultuur in, waaronder de Koreaanse a capella-groep die Windows-geluiden nadoet en meer. Ook de man die vorig jaar viral ging toen hij als kat in een videoconferentie verscheen (we moeten er nog steeds om lachen) komt erin voor.