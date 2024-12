5 webdesign-trends om te volgen in 2025

Met het nieuwe jaar voor de deur staat er misschien ook wel een nieuw design voor je website op de agenda. Maar, hoe zorg je dat je een toekomstbestendige website maakt waar je dit jaar goed mee vooruit kunt? Simpel, volg deze webdesign-trends.

Je kunt er zelf voor kiezen om je eigen website te maken of te kiezen voor een maatwerk-website laten maken. Maar het is sowieso goed om mee te denken over hoe het eruit moet komen te zien. En niet alleen goed: het is ook leuk om bezig te zijn met webdesign. Hoe kan het zo mooi mogelijk, maar ook: hoe kan het zo gebruiksvriendelijk mogelijk? En het is ook erg leuk om te kijken naar wat er modern is.

Handgemaakte illustraties

In een wereld waarin AI een steeds grotere rol speelt en de grens tussen realiteit en fantasie vervaagt, is het gebruik van handgemaakte illustraties erg populair om die echtheid te laten zien. Maar ook: om herkenbaar te zijn. Denk immers ook aan het verlengde van je website: je aanwezigheid op social media. Met zulke handgemaakte illustraties ben je uniek en herkenbaar.

Gedurfde letters

Zowel grote, zwierige letters als illustratie zijn de trend, als het groter weergeven van ‘gewone’ tekst in Times New Roman of Arial. Net een iets groter font kiezen is heel erg nu. Duidelijk, mensen lezen dat prettiger op hun smartphone en het laat zien dat je wel durft, want het is bepaald geen traditie om grotere fonts te gebruiken. Wel kan het je site ook nog eens een stuk toegankelijker maken.

Beige

Het lijkt vreemd in combinatie met de gedurfde letters en de handgemaakte illustraties, maar die komen juist extra goed uit op een website die er verder heel rustig uitziet. Beige is de trend in zowel kleding (kijk maar naar Kim Kardashian), interieur als websites. Een rustige achtergrond om die paar elementen die wel kleur hebben er extra uit te laten springen.

Donkere modus

Geen donkere modus hebben met je website, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Het zou een stukje duurzamer zijn dan de witte modus, maar vooral is het veel fijner kijken, zeker als mensen je website ook bezoeken voor het slapengaan. Even wat meer rust voor de ogen, niet zo’n bak licht in de kamer. De donkere modus is absoluut nodig.

Aandacht voor beeld

Websites die vol staan met tekst, het is letterlijk too much information. We leven in een wereld die wordt gedomineerd door TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts en mensen willen dus vooral dingen zien. Zorg dus dat je aandacht hebt voor beeld: neem ook video-opties mee in het design.

Uiteindelijk is het het beste om vooral dichtbij je bedrijf te blijven, maar wat designtrends meenemen hoeft niet slecht te zijn. Plus, als je je website op een handig platform bouwt, dan kun je het ook vrij eenvoudig weer veranderen. Veel plezier met bedenken en eventueel met bouwen!