5 handige programma’s voor online samenwerken

3. Teams

Teams is de samenwerktool van Microsoft waarmee je de best mogelijke samenwerkingservaring hebt in combinatie met de Office/365-programma’s. Samen aan een presentatie werken of aan een Excel, dat kan heel makkelijk met overleg via Teams. Teams heeft de afgelopen jaren diverse nieuwe functies gekregen om het wat speelser te maken, waardoor het ook voor scholen interessant is om te gebruiken. Teams is van Microsoft zelf en dat betekent dat de integraties met de bekende programma’s van Microsoft het beste zijn. Het is nu eenmaal de set tools die het meest is gebruikt in bedrijven, waardoor Teams een musthave is voor veel medewerkers.