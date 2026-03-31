Het is weer 1 april, de dag om leuke grappen en grollen uit te halen. Wist je dat de oudst bekende 1 april grap voor het eerst werd vermeld in een Franse bron in het jaar 1508. In Engelstalige landen viert men April Fool’s Day en de Fransen noemen 1 april, poisson d’avril. Het is de dag waarop iedereen grappen uithaalt. En deze trend is vele jaren geleden ook overgewaaid naar het wereldwijde web en natuurlijk social media . Steeds meer bedrijven en merken doen hier aan mee en hebben hun creatieve brein ingezet voor de betere (niet altijd) 1 april grappen en inhakers.

Alle 1 april grappen van 2026

Hieronder hét overzicht van de leukste 1 april grappen van 2026 die we tot nu toe zijn tegenkomen. We updaten dit overzicht de hele dag met nieuwe grappen zodra ze online komen. Kom jij leuke dingen tegen die zeker in dit overzicht niet mogen ontbreken, laat het ons weten middels een berichtje, mail, tweet, app, postduif of belletje, zodat we de leukste inhakers en grappen hier nog toe kunnen voegen.

Veel leesplezier :)

Gratis tanken. Door het kijken van advertenties!

Tanken is op het moment veel te duur, en al helemaal in Nederland. Daarom tanken we steeds vaker over de grens in Belgie of Duitsland. Maar AdRide komt met iets nieuws. Gratis tanken. Door het kijken van advertenties! En het werkt heel simpel:

1. Download de AdRide app en koppel deze aan je Carplay of Android Auto.

2. Om de 10 minuten navigeert de software je naar een veilige plek om even (verplicht) te stoppen. Je bekijkt de advertenties voor zo'n 3 minuten.

3. Tijdens het kijken spaar je automatisch brandstoftegoed. Gemiddeld 6 stops per uur zorgen voor volledige dekking van je brandstofkosten.

Resultaat? Gratis brandstof voor jou en blije adverteerders. De pilot start in Noord Holland in begin Q2! Meer informatie of aanmelden, doe je hier

Sporten tussen de haaien en kamelen

Een HYROX-training tussen de haaien en een step-workout tussen de kamelen: met de start van de lente brengt SportCity haar buitengroepslessen dit jaar naar een wel heel bijzondere plek. In samenwerking met Diergaarde Blijdorp organiseert de fitnessketen een reeks groepslessen midden in de Rotterdamse dierentuin. Van een HYROX-workout in de haaientunnel tot apenkooien bij het gorillaverblijf: sporten krijgt hiermee een speelse, avontuurlijke twist.

Blijdorp draait om verwondering. We zijn een groene long in Rotterdam, een plek waar mensen tot rust komen, bewegen en zich verbinden met de natuur. Met deze pilot ervaren bezoekers de dierentuin op een nieuwe manier en bereiken we een actief publiek.” Carolien Ottjes, CMO van Diergaarde Blijdorp : “

De EI-phonehoes van Albert Heijn

Even leek het een 1 april grap. Tot de hoesjes echt in het schap bij AH lagen . Met Pasen voor de deur, is de paasbrunch natuurlijk hét moment om samen aan tafel te zitten. Om bij te praten, te lachen en echt aandacht te hebben voor elkaar. Toch ligt er naast al dat lekkers vaak nog iets anders op tafel: onze telefoon. Even een berichtje checken, snel een melding bekijken… Daar heeft Albert Heijn iets op bedacht: de EI-phonehoes. Een uniek telefoonhoesje met eierdop aan de achterkant.

Polarsteps-data ‘bewijst’: de aarde is plat

Het is moeilijk te geloven, maar de data van onze reizigers wijst erop dat de aarde inderdaad plat is.” Reisapp Polarsteps heeft samen met Ankh-Morpork University opvallende onderzoeksresultaten gedeeld. Op basis van miljoenen geregistreerde reizen zou zijn vastgesteld dat de aarde geen bol is, maar een platte schijf. Volgens CEO Clare Jones duurde het 10 jaar voordat het bewijs overtuigend genoeg was: “.”

De studie is gebaseerd op data van zo’n 20 miljoen gebruikers, die sinds 2015 de wereld over reizen. Vooral expedities naar Antarctica en lange zeereizen zouden cruciale inzichten hebben opgeleverd. Medeoprichter en CTO Maximiliano Neustadt stelt dat deze data wijst op een platte aarde, omringd door ijswanden.

Deze ‘ontdekking’ heeft ook gevolgen voor de app zelf. De bekende draaibare wereldbol in gebruikersprofielen wordt aangepast naar een nieuw ontwerp.

Gazelle geeft de man zijn vrijheid terug

Gazelle wil met de nieuwe Makki Grill-Chill de Nederlandse man zijn vrijheid teruggeven. Want met deze innovatie neem je de tuin simpelweg mee naar de weg. Terwijl je soepel naar het park, het strand of je vrienden fietst, bereikt het vlees in de bak de perfecte temperatuur. De lijn bestaat uit twee twee los verkrijgbare accessoires die naadloos integreren met het bekende Makki-design.

1. De robuuste Grill Adapter klikt eenvoudig in de Makki-bak, waarna de Kamado met één klik vergrendelt. Dankzij gepatenteerde schokdemping blijft de barbecue kaarsrecht en stabiel staan, zelfs bij een snelheid van 25 km/u over drempels of door scherpe bochten.

2. De Chill Drawer kan eenvoudig in de Makki bak worden gemonteerd en is vanaf de buitenzijde te openen. De koellade wordt direct gevoed door de accu. Geen koelelementen die smelten, maar actieve koeling op een constante temperatuur van 4°C.

Razer komt met AVA Mini: AI voor je AI

Razer introduceert de AVA Mini - naar eigen zeggen de eerste AI-companion voor je AI-companion. De gadget draait op Razer AI, leert continu bij en houdt je bestaande AI-assistent gezelschap wanneer jij er even niet bent. Want, zoals Razer het zelf zegt: ook AI verdient aandacht.

Met de Quooker Cuvée komt er Champagne uit de kraan

Met de Quooker Cuvée tap je in één handomdraai perfect gekoelde, bruisende champagne rechtstreeks uit je Quooker-kraan. De champagne wordt gekoeld, onder druk en zonder zuurstof bewaard. Zo smaakt het laatste glas net zo sprankelend als het eerste glas. Op de hoogte blijven over deze nieuwe ontwikkeling doe je hier

De PannenKoeker

Als je thuiskomt na een drukke dag, wil je een keuken die niet alleen mooi is, maar die ook praktisch comfort biedt. Daarom is er nu de PannenKoeker: een subtiel geïntegreerde tap, naast de kokendwaterkraan, waarmee je met één druk op de knop perfect gedoseerd, gekoeld pannenkoekenbeslag direct in de pan schenkt. Geen kommen op het aanrecht. Geen geknoei. Geen beslagresten in de spoelbak.

Wij willen met onze ontwerpen zo min mogelijk beslag leggen op de kostbare tijd van tweeverdieners,” aldus Boudewijn Hosmus. Meer over deze primeur is te vinden op ,” aldus Boudewijn Hosmus. Meer over deze primeur is te vinden op pannenkoeker.nl

De zelfvouwende kast van Wehkamp

Wehkamp komt met de opvouwkast. Met een luchtdruksysteem wordt de stof strakgetrokken, zodat je zorgeloos al je fashion kan opbergen, en mooi gevouwen kan dragen. Naar voorbeeld van een Japanse uitvinding, gebruikt deze kast camera’s en AI om elk kledingstuk te herkennen.

HEMA: zeg het met een rookworst

Heb je iets persoonlijks te vertellen? Wil je iemand bedanken? Succes wensen? Feliciteren? Personaliseer dan nu een HEMA rookworst! Zo geef je niet alleen een hele persoonlijke boodschap kado, maar ook nog eens een hele lekkere.

Efteling Excellence Club

Binnenkort introduceert de Efteling een compleet nieuwe manier om het pretpark te beleven. Dit kan met de Efteling Excellence Club. Deze club biedt een exclusieve en ultraluxe ervaring waarin alles draait om maatwerk, privacy en persoonlijke aandacht. Speciaal ontwikkeld voor VIP-gasten die op zoek zijn naar nét dat beetje extra magie!

Een modderspa tussen de varkens

Een modderbad is niet alleen heerlijk ontspannend, maar ook verrassend goed voor je lichaam. De combinatie van warmte en mineralen helpt je huid te ontgiften, stimuleert de doorbloeding en kan stress, spier- en gewrichtspijn verminderen. Nieuw is deze modderspa tussen een aantal ervaren wellnesscoaches 🐖🐖 en binnenkort te boeken bij Dierenbos.

Bar-le-Duc lanceert Bar-Le-Cube

Water is allang niet meer vanzelfsprekend schoon en om die reden online meer dan ooit een health topic. Mensen kopen drinkflessen met filters of geven hun huisdier zelfs bronwater in plaats van kraanwater. Waarom doen we dit massaal voor water maar nog niet voor ijs?

Bar-le-Duc lanceert om die reden Bar-le-Cube: gezonde ijsklontjes van 100% natuurlijk mineraalwater, 0% lood, ongewenste bacteriën en chemicaliën. Nu verkrijgbaar in het vriesvak.

Een praatconcert: om lekker bij te kletsen

Binnenkort: het eerste praatconcert bij ECI cultuurfabriek. Bezoekers die door jouw favoriete concert heen praten. Herkenbaar? Voor dit typisch Nederlandse fenomeen is er nu een oplossing: een concert waar praten juist de bedoeling is. De aanwezige band, die de moeite van het vermelden niet waard is, speelt ondertussen achtergrond muziek. Entree is gratis, maar wegens verwachte hoge opkomst, graag wel een ticket reserveren.

Old Amsterdam neemt Frans‑Italiaanse afslag

Een pizza met een croissantbodem klinkt op papier ongebruikelijk, maar blijkt in smaak verrassend overtuigend. Vanaf 1 april verbindt Old Amsterdam zijn naam aan de Croissant Pizza van New York Pizza, met een eigen limited edition: de Old Amsterdam Truffel Croissant Pizza.

De combinatie brengt twee werelden samen: een luchtige, boterige croissantbodem met daarop de karakteristieke, rijpe smaak van Old Amsterdam, aangevuld met truffel. Een combinatie waarin de lichte, luchtige bodem de kenmerkende smaak van Old Amsterdam benadrukt.

“Alleen als iets echt goed smaakt, durven wij er onze naam aan te verbinden,” zegt Koen Brink, Brandmanager Old Amsterdam Nederland. “Niet omdat het moet verrassen, maar omdat smaak soms juist sterker wordt wanneer je de regels loslaat.”

McDonald's opent eerste McDrijf

De eerste drijvende vestiging van McDonald's is geopend in de Zwolse gracht. Volgens de Hamburgerketen is het concept volledig aangepast aan de Zwolse infrastructuur. Bestellen kan voortaan per boot, sup of “op eigen risico zwemmend langs het loket”. Auto’s zijn niet toegestaan, maar bestuurders die toch proberen aan te sluiten worden vriendelijk gewezen op het ontbreken van asfalt. Deze nieuwe locatie moet inspelen op de beperkte ruimte in de binnenstad.

Selection Dogs: AI helpt je straks bij het kiezen van de perfecte hond

Het Nederlandse Selection Lab komt met een opvallende uitbreiding van zijn technologie. Met Selection Dogs wil het bedrijf gezinnen helpen bij het vinden van de perfecte match met een hond - gebaseerd op data in plaats van onderbuikgevoel.

Waar het bedrijf normaal organisaties helpt bij het selecteren van personeel, wordt diezelfde AI-aanpak nu losgelaten op huisdieren. Volgens oprichter Lotte Welten gaat het bij het kiezen van een hond namelijk nog te vaak mis omdat mensen vooral kijken naar uiterlijk in plaats van karakter en leefstijl.

Met Selection Dogs vult een gebruiker een assessment in dat kijkt naar zaken als dagritme, gezinssituatie en verwachtingen. Die gegevens worden vervolgens gekoppeld aan de eigenschappen van verschillende hondenrassen, om zo tot een betere match te komen.

En ja, het is 1 april. Maar deze boodschap is 100% serieus. Partner Verhuisdieren.nl doet dagelijks iets bijzonders. Zij zorgen dat honden nooit in het asiel belanden, maar rechtstreeks van huis naar een nieuw thuis gaan. Van huis naar thuis, dat is hun motto, en dat is wat goede matching mogelijk maakt.

Domino's: All you can eat delivery

Binnenkort bij een Domino's bij jou in de buurt: All you can Eat Delivery . Onbeperkt medium pizza's laten bezorgen voor maar €24,99. En dat gewoon binnen 2 uur. Dus heb je trek? Dan ga je all in. Nog een pizza. En nog één. Want zolang de timer loopt, blijft Domino's bezorgen.

Maar omdat er onbeperkt geleverd gaat worden, zijn ze natuurlijk ook op zoek naar loeisterke bezorgers die het aankunnen om non-stop heen en weer te fietsen. Dus ben jij die bezorger met topsport mentaliteit, dan kan je jezelf hier aanmelden

Texels Scheerskuum

Nieuw is deze Texels Scheerskuum, skuum voor op je kop. Het is een rijk schuimend scheerschuim , stoer van karakter en vol natuurlijke ingrediënten, zoals de Texel Skuumkoppe!

'Goed doen is sexy' - kalender is de 1 aprilgrap die eigenlijk geen grap is

Soms zit er tussen alle 1 aprilgrappen ineens iets dat nét anders voelt. De campagne ‘ Goed doen is sexy ’ van NLvoorelkaar lijkt op het eerste gezicht een typische inhaker , maar blijkt verrassend serieus.

Het idee: een kalender vol opvallende beelden – van vrijwilligerswerk met een knipoog tot bijna absurde poses – met één duidelijke boodschap: goed doen mag gezien worden. En ja, als “sex sells” helpt om aandacht te trekken, waarom niet?

Wat deze actie slim maakt, is de timing. Op een dag waarop alles nep voelt, komt deze campagne juist binnen omdat hij wél echt is. Achter de humor zit namelijk een duidelijke realiteit: de vraag naar vrijwilligers groeit hard, terwijl het aanbod achterblijft.

Via het platform zijn duizenden organisaties op zoek naar hulp, van lokale initiatieven tot landelijke organisaties. En precies daarom werkt deze inhaker. Je lacht erom, maar het zet je ook even stil.

Marketingbureau introduceert bonus voor medewerkers die QR‑code tattoo zetten

Online marketingbureau Doublesmart geeft medewerkers de kans om een bonus van €5.000 te verdienen als zij een permanente QR‑code tattoo laten zetten op een zichtbare plek op hun lichaam.

De tattoo linkt rechtstreeks naar de website van het marketingbureau. Met deze opvallende actie wil het Goudse bureau een statement maken over de toekomst van employer branding en de manier waarop bedrijven hun merk bouwen.

“Dit is de toekomst van branding,” aldus Rick Zuidbroek, één van de eigenaren van het bureau. “Merken bouwen gebeurt steeds meer rondom mensen. Met deze actie onderzoeken we hoever je daarin kunt gaan. En dus ook waar de grens ligt.”

Seniorenochtenden bij Monkey Town

Monkey Town opent nu ook de deur senioren, niet om op de kleinkinderen te passen, maar om in beweging te komen. Vanaf 1 april zijn er namelijk seniorenochtenden met Olga Commandeur.

De kringverjaardag bij Madurodam

Als hét attractiepark over Nederland kan een attractie over iets typisch Nederlands natuurlijk niet ontbreken. Madurodam ontwikkelt daarom een nieuwe attractie: de kringverjaardag! Ontdek alles over deze Nederlandse beleving:

Avontuurlijke hindernisbaan bij nieuwjaarsduik in Scheveningen

Vandaag om 9:00 uur opent de inschrijving voor ‘Fort Unox’, een nieuw onderdeel van de Unox Nieuwjaarsduik in Scheveningen. Een hindernisbaan in de Noordzee biedt waaghalzen op 1 januari 2027 een extra avontuurlijke uitdaging, in combinatie met de traditionele duik.

"De Unox Nieuwjaarsduik is en blijft een prachtige traditie en voor veel mensen al een uitdaging op zich,” zegt Jan van den Berg, Media & Experience Lead bij Unox. “Tegelijkertijd zien we dat er een groeiende groep is die op zoek is naar nét dat beetje extra. Met Fort Unox spelen we daar op een luchtige manier op in, zonder iets af te doen aan de kracht van de traditionele duik.”

Verplicht roze helm voor fatbikers in Zwolle

Volgens de gemeente Zwolle is deze nieuwe maatregel nodig om “de zichtbaarheid, herkenbaarheid en het zelfbewustzijn” van Fatbikes te vergroten. “We willen dat je ze al van een afstand ziet aankomen, en dat er onderweg misschien even een moment van reflectie ontstaat,” aldus een woordvoerder.

De keuze voor roze is volgens de gemeente niet willekeurig. “Andere kleuren gingen te veel op in de omgeving. Dit niet.” Daarnaast zou de helm helpen bij handhaving: agenten hoeven voortaan alleen nog maar te kijken of iets snel en felroze is.

Lingerie van de Lidl

‘L’ by Lidl komt eraan. Exclusief en verrassend betaalbaar.

Leeftijdsverificatie voor webcams van Beleed de Lente

Beleef de Lente is dit jaar mede door de upgrade naar HD- en zelfs Full HD-beelden ongekend populair geworden onder jonge kijkers. Na meldingen van bezorgde ouders/verzorgers en scholen over livebeelden van parende vogels, die expliciet en soms onverwacht in beeld verschijnen, willen ze jonge kijkers beschermen. Daarom is voortaan leeftijdsverificatie (12+) verplicht voor het bekijken van de webcams.

Brandweerruiters in Zeeland

Vanaf 1 juni beschikt brandweer Zeeland over Brandweer te paard, dienstnaam Brandweerruiter! Zeeland is gekozen als pilot vanwege het grote buiten gebied, bijzondere duin en natuurgebieden, en dichte steden. De paarden worden alleen ingezet bij kleinere incidenten bijvoorbeeld bij het helpen van dieren, hulpverlening in natuurgebieden of voertuigen die vastzitten.

Een tiny house van 12m²

Wonen anno nu? Dat vraagt om slimme oplossingen. Daarom introduceren ze iets nieuws bij Villa ArenA. Een compact design tiny house van 12m².

Voor in je achtertuin.

Of midden in de stad.

Kies je eigen incheckgeluid

Iedere dag stappen duizenden mensen in en uit de metro’s, trams en bussen van RET, het openbaarvervoerbedrijf van de regio Rotterdam. En elke check-in klinkt hetzelfde. Tijd voor iets nieuws. Met Jouw Geluid kun jij bepalen wat je hoort bij het in- en uitchecken. Ga je voor iets herkenbaars, iets grappigs of iets totaal unieks?

Missen we nog iets? Laat het ons weten.