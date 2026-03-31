Amerikanen kunnen vanaf nu hun Gmail -adres veranderen. Mocht je al jaren ietwat beschaamd je Gmail-adres op formulieren pennen, dan kun je binnenkort zorgen voor een wat meer volwassen of anderzijds beter passend Gmail-adres.

Je oude adres wordt niet veranderd, de mail wordt als het ware gerouteerd. Je krijgt mails aan allebei de adressen dan gewoon in dezelfde mailbox. Op dit moment geldt het alleen voor Amerikanen, maar het is een kwestie van tijd voordat we er ook in Nederland gebruik van kunnen maken. Het was vorig jaar al mogelijk in India, maar nu dus ook in de Verenigde Staten.

Gmail-adres veranderen

Het kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor wie door trouwen -of juist scheiden- een andere naam heeft. Wel is het goed om rekening te houden met wat er allemaal bij komt kijken: het is namelijk wel handig om je mailadres dan ook meteen voor zoveel mogelijk accounts te wijzigen, zodat je niet in de war raakt van welk mailadres je nou waar gebruikt.

Wel is het belangrijk om zorgvuldig met de verandering om te gaan: het mag namelijk maar eens per jaar. En daarmee bedoelen we eens per twaalf maanden. Mocht het eenmaal in Nederland beschikbaar zijn, dan open je de Gmail- app en tik je op je profielicoon. Je gaat dan naar de optie om je Google -account te beheren en dan kun je via de instellingen, de persoonlijke info naar de e-mail-optie gaan, en daar zie je dan een pijltje bij jouw mailadres en de optie om je Google-accountmail te veranderen.

Nog nooit kon je je Gmail veranderen

Het is nog nooit mogelijk geweest om je Gmail-account te veranderen: je moest eerst altijd een heel nieuw Gmail-adres aanmaken en dat was veel gedoe. Het zorgt voor een wildgroei aan emailadressen en hoewel Google nog wel eens schoon schip maakt en een hele rits mailadressen weggooit waarop geen activiteit meer is, zorgt deze verandering er wel voor dat er iets minder nieuwe mailadressen hoeven te worden aangemaakt.

Maar vooral dat veel mensen weer gelukkig kunnen worden van hun mailadres, want Gmail is wel het meestgebruike mailprogramma ter wereld en dus zijn er heel veel mensen die van deze verandering kunnen profiteren.