Asus maakt zijn 1 april-grap met Thors hamer Mjolnir waar

Thors hamer kennen we uit de Marvel-comics en de films van het comic-merk. Het is een krachtig apparaat dat waar ook ter wereld altijd weer naar de hand van de knappe krijger vliegt. Asus besloot er ooit een 1 april-grap van te maken: dat het een grote batterij creëerde in de vorm van de beroemde hamer. Zo kun je overal gamen, je telefoon opladen en.. de boel verlichten. Een fascinerend apparaat, dat nu geen 1 april-grap meer is. De Asus ROG Mjolnir bestaat echt.

Asus ROG Mjolnir

Het ziet er grappig uit en het functioneert ook nog eens: een 768 kilowattuur-batterij met vier AC-outlets (1200 Watt) en 2 100 Watt USB-C-poorten. Het handvat is ook nog eens een zaklamp en je kunt via Qi2 draadloos opladen (je telefoon of oordopjes bijvoorbeeld). Hoeveel het kost is onbekend, maar de verwachting is dat dat niet onder de 600 euro zal zijn. Maar dan kun je je dus wel helemaal Thor voelen…