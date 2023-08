Zwembad in oude Limburgse kerk?

Wie gaat er, behalve in de biblebelt, nog wekelijks, of überhaupt, naar de kerk? In het katholieke Limburg lopen de kerken nauwelijks nog vol. Of er moet een bruiloft, begrafenis of kerstmis zijn. In Heerlen ligt een kerk die uiteindelijk helemaal 'uit de katholieke running' gehaald is: de Franciscus kerk. Omdat de gemeente Heerlen het zonde vindt het gebouw te laten verpieteren, heeft men het idee opgevat om de bankjes en het altaar te vervangen door een zwembad.

Van bidbankje naar duikplank

De gemeente wil met het plan twee vliegen in één klap slaan. Al heel wat jaren heeft Heerlen geen binnenzwembad (het Sportfonsenbad) meer, dat vroeger onder andere gebruikt werd voor schoolzwemmen. De gemeente is al lange tijd op zoek naar een lokatie in het centrum van de stad waar een nieuw binnenzwembad kan verrijzen. Die lijkt nu dus gevonden. De lege kerk staat namelijk aan de rand van het centrum van Heerlen.

Een eerste inventarisatie in de kerk door bouwkundigen heeft in ieder geval uitgewezen dat het gebouw geschikt is om er een zwembad in te plaatsen. Er is voldoende ruimten om er een bad van 25 bij 10 meter te maken. Er zal nog meer onderzoek nodig zijn en ook het college moet nog instemmen met deze plannen, die waarschijnlijk duurder uitvallen dan het budget dat Heerlen aanvankelijk uitgetrokken heeft voor een nieuw zwembad.