Zo mooi was de supermaan vannacht!

Heb jij 'm vannacht gezien, de mooiste supermaan van dit jaar? De maan stond afgelopen nacht een stuk dichtbij de aarde dan normaal, waardoor deze een stuk groter lijkt. En dat levert altijd weer bijzondere beelden op. Gisterenavond was de volle maan al goed te zien, maar zo rond half vijf stond de maan het dichtst bij de aarde en was de supermaan op zijn mooist. En dat levert deze mooie beelden op. Voor wie niet vroeg is opgestaan: dit is wat je gemist hebt!