Witte daken zijn ruim een graad koeler dan andere kleuren

Als je op Lanzarote bent geweest, dan weet je dat je op dit Canarische eiland niet alleen veel gitzwarte grond treft door de vulkaan, maar dat je er ook helderwitte woningen kunt vinden. Het is zelfs verplicht om je huis wit te schilderen. Nu is dat vooral omdat een kunstenaar dit eist, maar wist je dat een wit dak bijvoorbeeld echt een verschil maakt in temperatuur?

Zonnestralen

We weten allemaal wel dat wit een afstotende kleur is: zonnestralen worden er als het ware door weerkaatst (maar dan weer niet zo hevig als bij aluminiumfolie). Ook weten we dat zwart de zonnestralen juist aantrekt: een zwart t-shirtje aan in de zomer is altijd stukken heter dan een witte variant. Maar hoeveel scheelt het nu echt? Onderzoekers in de Groot-Brittannië hebben ontdekt dat als je een wit dak hebt in plaats van een andere kleur, dit wel 1,2 graden kan schelen. Het gaat dan om daken in de stad.

In steden over de hele wereld wordt het bij zonnig, warm weer vaak heel snel erg heet. De stad slokt de hitte als het ware op en die blijft enorm hangen. Als daken wit worden geschilderd, dan kan dat als een soort micro-hitteschild dienen, dat ervoor zorgt dat de gemiddelde temperatuur in de stad 1,2 graden Celsius kouder is. Er zouden zelfs minder airco’s nodig zijn, stellen de onderzoekers. Er werd een 3D-klimaatmodel gemaakt van groot-Londen gebaseerd op de twee heetste dagen van 2018, waaruit blijkt dat geschilderde ramen het meest actieve systeem is tegen de hitte. Zonnepanelen en planten, of een airco, helpen dus minder goed dan.. de kleur wit.

Witte daken

Air conditioning is het slechtste plan als het heet is: het zorgt er zelfs voor dat de stad 1 graden Celcius heter wordt. Daken vol met plantjes hebben een ‘winst’ van 0,5 graden Celsius in kou. Goed nieuws, maar ‘s nachts blijft de warmte juist enorm hangen tussen de planten en gaat de temperatuur juist omhoog. Zonnepanelen helpen slechts 0,3 graden, dus dat heeft ook weinig zin. Althans: als het gaat om hitte uiteraard, want die zijn juist weer krachtpatsers in zorgen voor energie.

Nee, de daken moeten lekker wit worden gemaakt, wat op sommige plekken zelfs voor een winst van 2 graden zou zorgen. Kortom, als je de keuze hebt, dan is wit helemaal niet zo’n slechte. Al wordt het wel snel vies, dus moet je waarschijnlijk wel wat vaker schilderen.